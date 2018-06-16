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31 yıl önce yol kenarında bulunan esrarengiz cesedin sırrı çözüldü

31 YIL ÖNCE YOL KENARINDA BULUNAN ESRARENGİZ CESEDİN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Fransa'da 31 yıllık gizem, ilgisiz başka bir vakada yapılan DNA testi sonucu çözüldü. İşkence görmüş cesedi yol kenarında bulunan çocuğun kim olduğu anlaşılırken, aile tutuklandı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 00:30
Puan Ver : 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü(8/10)4

Fransa'da polis, yapılan DNA testi sonrası 1987 yılında kız çocukları ölü bulunan bir çifti tutukladı. 31 yıllık gizem, ayrı bir vakada çiftin oğullarının DNA'larına yapılan test sonucu çözüldü.

OĞULLARININ DNA'SI ÖLEN KIZLARIYLE EŞLEŞİNCE YAKALANDILAR

DNA, küçük kızın cesedinden alınan örneklerle eşleşti. Daha sonra kimlikleri tespit edilen çift, cinayet suçlamasıyla yargıç karşısına çıkaracak.

Çiftin kimlikleri açıklanmadı ancak 60'lı yaşlarda olduklarına inanılıyor.

Polis, salı günü yapıldığı belirtilen tutuklamalar konusunda henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

UZUVLARI KESİK HALDE BULUNMUŞTU

Kimliği belirlenemeyen kız çocuğunun cesedi, 1987'de Blois kenti yakınlarında bazı uzuvları kesilmiş halde, ülkenin orta kesimlerinde A10 otoyolunun kenarındaki bir hendekte bulunmuştu.

Yetkililer 3 ila 5 yaşında olduğu belirtilen kız çocuğunun kimliğini tespit edememişti.

CESEDİNDE DAYAK VE TACİZİN İZLERİ VARDI

Kız çocuğunun cesedinde, uzun süredir dayak ve tacize maruz kaldığına işaret eden kırılmış kemikler, kızgın demirle yanıklar gibi izler bulunmuştu. "A10'un küçük şehidi" diye anılmaya başlanan kız çocuğu, isimsiz bir mezara gömülmüştü.

Polisin yıllarca çözemediği vaka, kızın resminin görgü tanığı bulmak için "Kim bu kız?" sorusuyla birlikte yer aldığı bir poster kampanyasıyla 6 yıl önce yeniden açılmıştı.

Küçük kızın üzerinde mavi kareli bir gömlek bulunduğu, kıvarcık siyah saçlı, "Akdeniz (belki Kuzey Afrikalı) bir görünüşe sahip olduğu" belirtildi.

ANNE-BABA SONUNDA TESPİT EDİLDİ

Davada dönüm noktası, geçen yıl bir adamın bir şiddet suçundan tutuklanmasıyla geldi. DNA testiyle, adamın küçük kızın erkek kardeşi olduğu ortaya çıktı. Polisin aylar süren soruşturmasıyla da anne ve babanın kimliği tespit edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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