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300 askere FETÖ operasyonu: 150'si gözaltında!

300 ASKERE FETÖ OPERASYONU: 150'Sİ GÖZALTINDA!

FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik soruşturmada, 211'i muvazzaf 300 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 150 şüpheli gözaltına alındı, diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 09:10
Puan Ver : 300 Askere Fetö Operasyonu: 150'si Gözaltında!(5/10)1

ETÖ/PDY'nin TSK'ya sızdırdığı iddia edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli dev bir operasyon başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ imamları ile ankesörlü telefon ile irtibat kurdukları belirlenen ve itirafçıların isimlerini verdiği 211"i muvazzaf olmak üzere toplam 300 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

SABAHA KARŞI EŞ ZAMANLI BASKIN

Şahıslar hakkında İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinden alınan kararla adreslerine sabah 04.00 itibariyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

150 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah gazetesinde yer alan habere göre 150 şüphelinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alındıkları öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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