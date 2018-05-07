3 YAVRU KÖPEK, VAHŞİCE ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU!
Manisa'da kimliği belirsiz kişiler, 3 yavru köpeği telle boğarak öldürdükten sonra kasını taşla ezdi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde telle boğularak öldürülüp, başları taşla ezilen 3 yavru köpek bulundu. Vahşice öldürülen köpekleri gören hayvanseverler isyan etti, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.
3 YAVRU KÖPEĞİ TELLE BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞLER
Yunusemre'nin 75'inci Yıl Mahallesi'nde bu sabah vatandaşlar, 3 yavru köpek ölüsü buldu. Mahalle sakinleri, Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler'e durumu bildirdi.
SAĞ KALAN 3 KÖPEK İSE BARINAĞA KALDIRILDI
Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, yavru köpeklerin telle boğularak öldürüldüğü ve başlarının taşla ezildiği tespit edildi. Öldürülen yavru köpeklerin annesi bulunamazken, sağ kalan köpeklerden 3'ü de Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü.
"SUÇLULAR BİR AN ÖNCE YAKALANSIN"
Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler, köpeklerin vahşice öldürüldüğünü belirterek, "Cani insanlar aramızda geziyor. Telle boğup başlarını taşla ezmişler. Bunu hangi insan yapabilir? Bugün bir savunmasız hayvanı öldürenlerin yarın da savunmasız bir insana zarar verebilecekleri, sosyal ve insani boyutuyla ele alınarak, hayvanlara uygulanan vahşetin faillerinin acilen bulunması ve cezalandırılması, psikolojik denetim altına alınması zorunlu.
Orman Su İşleri 4'üncü Bölge Müdürlüğü'ne, Yunusemre Kaymakamlığı'na ve BİMER'e şikayetlerimizi yapacağız. Diğer olaylar gibi faili meçhul olmasın, failleri bulunsun" dedi.
Hayvanseverler de vahşete isyan ederek, suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.
Kaynak: haberinburada
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