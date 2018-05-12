Adana'nın Ceyhan ilçesinde 3 yaşındaki Ali Ömer Taş, komşusunun kullandığı otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

ARACINI PARK EDERKEN KÜÇÜK ÇOCUĞA ÇARPTI

Adana'nın Küçük Kırım Mahallesi 524 sokakta meydana gelen olayda İslam D. aracını park etmek için geri manevra yaptığı sırada sokakta oynayan Ali Ömer Taş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan çocuk olay yerinde bulunan vatandaşların da yardımıyla aracından altından çıkartılarak Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken İslam D. ise polis tarafından gözaltına alındı.

AKRABALARI ACILI BABAYI TESELLİ ETTİ

Olayı duyup hastaneye gelen baba Fuat Taş ayakta durmakta güçlük çekerken akrabaları acılı babayı teselli etmeye çalıştı.

OTOPSİ YAPILACAK

Savcının incelemesinin ardından Ali Ömer Taş'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: haberinburada