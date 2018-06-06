3 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ, BURNU BİLE KANAMADI!
Adıyaman'da evinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki çocuk, 4'üncü kattan otomobilin üzerine düştü. Kazayı hafif yaralı bir şekilde atlatan çocuğun düşme anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Adıyaman'da evinin balkonunda oynarken 4'üncü kattan otomobilin üzerine düşen çocuk hafif yaralandı.
3 YAŞINDAKİ ÇOCUK 4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI DÜŞTÜ
Turgut Reis Mahallesi İstiklal Caddesi'nde Gülfidan Oğuz (3), evlerinin balkonunda oynarken dengesini kaybedip, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düştü. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen Oğuz, çevredekiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada çocuğun düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
"DOKTOR ENDİŞE EDİLECEK BİR DURUM OLMADIĞINI SÖYLEDİ"
Anne Hatice Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada iftar için mutfakta hazırlık yaptığı sırada Gülfidan'ın ablasıyla balkonda oynadığını söyledi.
Bir anda büyük kızının bağırarak yanına geldiğini ve kardeşinin balkondan düştüğünü haber verdiğini anlatan Oğuz, "Hemen aşağı indim. Kucağıma almak istedim ama izin vermediler. Daha sonra zaten ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Şimdi çok şükür iyi, doktor endişe edilecek bir durum olmadığını söyledi." dedi.
Kaynak: haberinburada
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