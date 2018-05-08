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3 yaşındaki bebek 4. kattan düşerek can verdi

3 YAŞINDAKİ BEBEK 4. KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Malatya'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen 3 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 15:50
Puan Ver : 3 Yaşındaki Bebek 4. Kattan Düşerek Can Verdi(7/10)3

Malatya'da, 5 katlı apartmanın 4'üncü katından düşen Eymen Emin Karaman (3) hayatını kaybetti.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Malatya'nın Zaviye Mahallesi Tevfik Temelli Caddesi'nde meydana gelen olayda 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evlerinin balkonunda oynayan Eymen Emin Karaman, parmaklıklarının üzerine çıktı. Burada bir anda dengesini kaybeden küçük çocuk, beton zemine düşerek ağır yaralandı.

MİNİK EYMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Eymen, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakınlarını yasa boğan küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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