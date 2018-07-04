3 TEMMUZ SALI GÜNÜNÜN REYTİNG ŞAMPİYONU ERKENCİ KUŞ OLDU
3 Temmuz Salı günü Erkenci Kuş ile 2018 Dünya Kupası maçları arasında yaşanan reyting savaşında galip olan 2'inci bölümüyle ekranlara gelen Erkenci Kuş oldu.
Yayın hayatına yeni başlayan Erkenci Kuş ile dünyanın merakla izlediği dünya kupası maçlarında reyting savaşı verdi. Reyting sıralamasında galip gelen ise totalde 22,85 share alan Erkenci Kuç oldu.
BİRİNCİLİĞE OTURDU
2'inci bölümüyle ekranlara gelen başrollerini Demet Özdemir, Can Yaman, Özlem Tokaslan ve Tuan Tunalı'nın paylaştığı Erkenci Kuş dizisi reytingdeki ikinci sınavını verirken Sanem'in diğer ana karakterle yakınlaşması dizinin takipçilerini ekrana kilitledi.
İKİNCİLİĞİ KAPTI
İsveç'in İsviçre'yi elediği Dünya Kupasında ise İngiltere, Kolombiya karşısında zorlanmasına rağmen çeyrek finale çıkan takım oldu. Maç, 21,15 sahre alarak reyting sıralamasında ikinci oldu.
Kaynak: haberinburada
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