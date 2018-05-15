3 PARTİDEN KUDÜS İÇİN ORTAK BİLDİRİ
Son dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 partinin ortak imzasıyla Kudüs bildirisi yayınlandı. HDP ayrı bir bildiri yayınlayacağını açıkladı.
Kaynak: haberinburada
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