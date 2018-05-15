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3 Partiden Kudüs İçin Ortak Bildiri
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3 partiden Kudüs için ortak bildiri

3 PARTİDEN KUDÜS İÇİN ORTAK BİLDİRİ

Son dakika! Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 partinin ortak imzasıyla Kudüs bildirisi yayınlandı. HDP ayrı bir bildiri yayınlayacağını açıkladı.

Tarih : 15 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : 3 Partiden Kudüs İçin Ortak Bildiri(10/10)6

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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