3. HAVALİMANI'NDA ÇILGIN RAKAM: 1,5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK
Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi.
Bakan Ahmet Arslan: "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi.
"1,5 MİLYON İNSANA İSTİHDAM SAĞLANACAK"
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme dair soruları yanıtladı. Arslan "İstanbul Yeni Havalimanı'nda 225 bin kişi çalışacak, TÜPRAŞ'ın tam 45 katı. Dolaylı 1,5 milyon insana istihdam sağlanacak." dedi. Bakan Arslan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
"2 GÜNDE TÜM YOLCU TRAFİĞİ İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA VERİLECEK"
"Sabiha Gökçen Havalimanı'n ikinci pistini yaparak kapasitesini arttıracağız. Atatürk Havalimanı'nın arazisine İstanbul'a nefes aldıracak bir yer olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da söylediği gibi Millet Bahçesi olacak. 2 günde tüm yolcu trafiği İstanbul Yeni Havalimanı'na verilecek."
"İSMİ NEDEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN OLMASIN"
"İsim konusuna gelince Recep Tayyip Erdoğan niye olmasın. Son 16 yıl ve öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda yaptıklarına bakılırsa niye sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi olmasın."
Kaynak: haberinburada
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