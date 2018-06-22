3. HAVAALANI İLE BİRLİKTE 25 BİN TL MAAŞLA BİN KİŞİ İŞE ALINACAK
THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "İhtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz" dedi.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz." dedi.
25 BİN TL MAAŞLA İŞE BAŞLAYACAKLAR
THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı, şirketin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Pilot istihdamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çay, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla çalıştıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarını eğitimlere gönderdiklerini kaydetti.
Çay, pilot olmanın bilindiği kadar zor olmadığını ifade ederek, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti.
2 YILLIK EĞİTİM VAR
THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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