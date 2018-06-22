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3. havaalanı ile birlikte 25 bin TL maaşla bin kişi işe alınacak

3. HAVAALANI İLE BİRLİKTE 25 BİN TL MAAŞLA BİN KİŞİ İŞE ALINACAK

THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "İhtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz" dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 16:00
Puan Ver : 3. Havaalanı İle Birlikte 25 Bin Tl Maaşla Bin Kişi İşe Alınacak(5/10)1

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Yeni Havalimanı'na geçtiklerinde büyüme oranı ve kapasitede artışlar olacağını belirterek, "Bu nedenle ihtiyacımızı karşılamak üzere bin pilot şu andaki hedefimiz." dedi.

25 BİN TL MAAŞLA İŞE BAŞLAYACAKLAR

THY Pilot İstihdamı Bilgilendirme Toplantısı, şirketin Yeşilköy'deki Uçuş Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Pilot istihdamı hakkında basın mensuplarına bilgi veren Çay, yeni uçaklara yönelik pilot istihdamını artırmak amacıyla çalıştıklarını, yurt içi ve dışına pilot adaylarını eğitimlere gönderdiklerini kaydetti.

Çay, pilot olmanın bilindiği kadar zor olmadığını ifade ederek, pilotların yaklaşık 25 bin lira maaşla işe başladıklarını belirtti.

2 YILLIK EĞİTİM VAR

THY'de pilot olmaya hak kazanan adayların 2 yıllık eğitime gönderildiğini dile getiren Çay, "Eğitim sürecinde bu arkadaşlarımızın konaklaması, ihtiyaçlarının yanı sıra cüzi bir miktar da olsa maddi olarak destekliyoruz. İki yıllık eğitim sonucunda arkadaşlar, filomuzda pilot olarak uçabiliyor. Eğitimlerde yer dersleri var. Simülatör eğitimleri var. Ondan sonra tek motorlu uçaklarla bir eğitimleri var. En sonunda bizim jet motorları dediğimiz uçaklarla da eğitimleri devam ediyor." diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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