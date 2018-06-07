24 Haziran seçimleri için geri sayım devam ederken ünlü anket şirketlerinin 3'ü yaptıkları son araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ'NİN ANKETİ YÜZDE 53-54 DİYOR

AK Parti'nin kendi yaptırdığı anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın alacağı oy oranı yüzde 53-54 bandında çıkıyor. Ancak SONAR, MAK ve Metropoll'ün anketlerinin sadece birinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda seçimi alabiliyor.

SONAR'IN ANKETİNDE AKŞENER VE DEMİRTAŞ'A ŞOK

SONAR'ın araştırmasında 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi için Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 48.30, Muharrem İnce'nin yüzde 31.40, Meral Akşener'in yüzde 9.50, Selahattin Demirtaş'ın yüzde 8.20, Temel Karamollaoğlu'nun yüzde 2.10 ve Doğu Perinçek'in yüzde 0.50 oy alacağı tahmin edildi.

MAK'IN ANKETİNDE İNCE YÜZDE 22 ÇIKTI

MAK anket şirketine göre ise; Erdoğan yüzde 48,5; Muharrem İnce yüzde 22,5; Meral Akşener yüzde 11,5; Selahattin Demirtaş yüzde 9. oy alacak.

METROPOLL'ÜN ANKETİNDE KARARSIZLAR BELİRLEYİCİ OLDU

Metropoll'ün kararsızlar dağıtılmadan açıklanan anket sonuçlarına göre, AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 45.9, CHP'nin adayı Muharrem İnce yüzde 20.1, HDP'nin adayı Selahattin Demirtaş 11.4, İYİ Parti'nin adayı Meral Akşener yüzde 11.2, Saadet Partisi'nin adayı Temel Karamollaoğlu yüzde 1.7, Vatan Partisi'nin adayı Doğu Perinçek yüzde 0.1 oy alıyor.

Ankete veri oluşturan 'kararsızlar', 'protesto oylar', 'hiçbir adaya oy vermeyecekler' ve 'yanıt vermeyenler' adayların oy oranlarına göre dağıtıldığında ise şu sonuca ulaşılıyor:

Erdoğan: Yüzde 50.7

İnce: Yüzde 22.2

Demirtaş: Yüzde 12.6

Akşener: Yüzde 12.4

Karamollaoğlu: Yüzde 1.8

Perinçek: Yüzde 0.11

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Kaynak: haberinburada