3 ÇOCUK ANNESİ, HALK OTOBÜSÜ KAPISINA ETEĞİ SIKIŞIP SÜRÜKLENEREK CAN VERDİ
Adana'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi, hayatını kaybetti.
Adana'da, halk otobüsünden inerken eteği kapıya sıkışıp sürüklenen 3 çocuk annesi Servet Altundağ (31), hayatını kaybetti.
ETEĞİ OTOBÜSÜN OTOMATİK KAPISINA SIKIŞTI
6 Haziran'da Çukurova ilçesi Mithat Özhan Bulvarı'nda meydana gelen olayda muayene sonrası hastane raporlarını almaya giden Servet Altundağ'ın halk otobüsünden indiği sırada eteği otobüsün otomatik kapısına sıkıştı. Metrelerce sürüklenen Altundağ, ağır yaralandı.
YOĞUN BAKIMDA HAYATINI KAYBETTİ
Yakındaki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Servet Altundağ, tedaviye alındı. Otobüs şoförü ise gözaltına alınıp, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Yoğun bakımda tedavi gören kadın hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Altundağ'ın yakınları morg önünde gözyaşlarını tutamadı. Servet Altundağ'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
Kaynak: haberinburada
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