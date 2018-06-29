3 BÜYÜKLERİN İSTEDİĞİ FELLAİNİ, KARARINI VERDİ
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Marouane Fellaini, Manchester United'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupasında bulunan Marouane Fellaini'nin kaderi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, transfer tekliflerini geri çevirerek kulübü Manchester United'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ismi anılıyordu.
Kaynak: haberinburada
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