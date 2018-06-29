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3 Büyüklerin İstediği Fellaini, Kararını Verdi
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3 Büyüklerin istediği Fellaini, kararını verdi

3 BÜYÜKLERİN İSTEDİĞİ FELLAİNİ, KARARINI VERDİ

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın istediği Marouane Fellaini, Manchester United'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 18:00
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Belçika Milli Takımı ile Dünya Kupasında bulunan Marouane Fellaini'nin kaderi belli oldu. Tecrübeli futbolcu, transfer tekliflerini geri çevirerek kulübü Manchester United'la 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile ismi anılıyordu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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