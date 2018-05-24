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3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu

3 ASIRDIR OKYANUSUN DİBİNDE BEKLEYEN TARİHİN EN BÜYÜK DEFİNESİ BULUNDU

İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin, asırlardır okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazı bulundu.

Tarih : 24 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : 3 Asırdır Okyanusun Dibinde Bekleyen Tarihin En Büyük Definesi Bulundu(5/10)1

İspanyol donanmasına ait San Jose isimli geminin üç asır boyunca okyanusun altında kalan hazinelerle dolu enkazının bulunduğu resmiyet kazandı. Uzmanlara göre gemideki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor.

AMERİKA KITASINDAKİ HAZİNELERİ AVRUPA'YA TAŞIYORDU

Karayip Denizi'nde İngiliz donanması tarafından batırılan geminin toplarındaki yunus işlemeleri gibi özelliklerini inceleyen uzmanlar enkazın San Jose'ye ait olduğunun kesinleştiğini söyledi. 2015'te bulunan gemi 1708'de batırıldığında Amerika kıtasındaki hazineleri Avrupa'ya taşıyordu.

DEĞERİ 4 İLE 18 MİLYAR DOLAR ARASINDA

Uzmanlara göre San Jose'nin içindeki altın ve kıymetli madenlerin günümüz dünyasındaki değeri ise 4 ila 18 milyar dolar arasında değişiyor. O dönem Peru'dan çıkarılmış olan altın, gümüş ve zümrütleri taşıyan geminin sahip olduğu hazinenin büyüklüğü ise, bir su altı aracı olan REMUS 6000'in yaptığı video kayıtları sayesinde hesaplandı. Sular altındaki gemiye 10 metrelik bir mesafe kalana kadar yaklaşan REMUS 6000, böylece değerli bir keşfin yapılmasını sağlamış oldu.

62 SİLAHA SAHİPTİ

San Jose'nin tam 62 adet silaha sahip olduğu biliniyor. Tüm bunlara rağmen gemi, İngiliz kuvvetlerine rakip olamayarak batırılmış. Eğer gemi batırılmasaydı, günümüzde milyarlarca dolar değerine sahip olan hazinesi, İngilizlerle olan savaşlarında destek olmak amacıyla ülkeye dönecekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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