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29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

29 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERASİM SOKAK SALDIRISININ FAİLİNİN ŞIRNAK'TA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak'taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen PKK'lı Menafi Beyazıt'ın, Şırnak'taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

Tarih : 03 Mayıs 2018, 17:00
Puan Ver : 29 Kişinin Hayatını Kaybettiği Merasim Sokak Saldırısının Failinin Şırnak'ta Öldürüldüğü Ortaya Çıktı(9/10)5

Ankara'da 29 kişinin hayatını kaybettiği Merasim Sokak'taki terör saldırısının iddianamesinde şüpheliler arasında adı geçen bölücü terör örgütü PKK'nın sözde askeri konseyi üyesi Menafi Beyazıt'ın, Şırnak'taki bir operasyonda öldüğü ortaya çıktı.

2017 TEMMUZ'UNDA ŞIRNAK'TA ÖLDÜRÜLDÜ

Ankara'nın merkez Çankaya ilçesi Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısıyla ilgili hazırlanan iddianamede adı şüpheliler arasında geçen teröristin Şırnak'ta öldürüldüğü ortaya çıktı. "Dr. Savaş Botan" kod adlı Menafi Beyazıt adlı teröristin, 27 Temmuz 2017'de, Şırnak kırsalındaki bir hava operasyonunda öldüğü belirlendi. Teröristin, terör örgütü PKK'nın sözde askeri konseyi üyesi olduğu da öğrenildi.

29 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ankara'da Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve askeri lojmanların yakınında bulunan Merasim Sokak'ta askeri servis aracının geçişi sırasında bomba yüklü otomobilin patlatılması sonucu 29 kişi hayatını kaybetmiş, 61 kişi de yaralanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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