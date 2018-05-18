28 ŞUBAT'IN SEMBOL İSMİ SALİH MİRZABEYOĞLU, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
28 Şubatın sembol isimlerinden olan ve kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, son yolculuğuna uğurlandı.
Kamuoyunda "Salih Mirzabeyoğlu" olarak tanınan Salih İzzet Erdiş, son yolculuğuna uğurlandı.
ÖZEL VASİYETİ ÜZERİNE NECİP FAZIL KISAKÜREK'İN YANINA DEFNEDİLDİ
Fatih Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Aczmendi tarikatının şeyhi Müslüm Gündüz, Hür Dava Partisi (HÜDA-PAR) İstanbul İl Başkanı Erdal Elibüyük, eski AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, eski Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ile çok sayıda kişi katıldı. Mirzabeyoğlu'nun yakınları burada taziyeleri kabul etti. Mirzabeyoğlu'nun cenazesi, Sadettin Ustaosmanoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, özel vasiyeti üzerine Eyüp Sultan mezarlığında Necip Fazıl Kısakürek'in yanına defnedildi.
İBDA/C DAVASINDAN BERAAT ETMİŞTİ
Beyin ölümü 7 Mayıs'ta gerçekleşen Mirzabeyoğlu, önceki gün hayatını kaybetmişti. İBDA/C davasından hükümlüyken talebi üzerine yeniden yargılanmasına karar verilerek tahliye edilen Salih Mirzabeyoğlu, "Her türlü kuşkudan uzak, hukuka uygun kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği"nden beraat etmişti.
60 KİTAP YAZDI
Mirzabeyoğlu, 10 Mayıs 1950'de Erzincan'da doğdu. Lise yıllarında Necip Fazıl Kısakürek ile yolları kesişen ve ilk yazılarını Babıali'de Sabah gazetesinde yayınlayan Mirzabeyoğlu, 68 yıllık ömrüne yaklaşık 60 kitap sığdırdı.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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