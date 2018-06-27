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2,7 Milyon Çalışanın Maaşından Temmuz Ayında Yüzde 3'lük Bes Kesintisi Yapılacak
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2,7 Milyon Çalışanın Maaşından Temmuz Ayında Yüzde 3'lük BES Kesintisi Yapılacak

2,7 MİLYON ÇALIŞANIN MAAŞINDAN TEMMUZ AYINDA YÜZDE 3'LÜK BES KESİNTİSİ YAPILACAK

Otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılan 2,7 milyon çalışanın maaşından Temmuz ayında yüzde 3'lük kesinti yapılacak.

Tarih : 27 Haziran 2018, 21:20
Puan Ver : 2,7 Milyon Çalışanın Maaşından Temmuz Ayında Yüzde 3'lük Bes Kesintisi Yapılacak(7/10)3

Otomatik olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'ne katılan 2,7 milyon çalışanın maaşından Temmuz ayında yüzde 3'lük kesinti yapılacak.

10 İLE 50 ARASINDA ÇALIŞANI BULUNAN FİRMALAR KATILIYOR

Temmuz 2018 yılı itibariyle Türkiye genelinde 10 ile 50 arasında çalışanı bulunan özel sektör otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) katılacak. 10 ve altı çalışanı bulunanlar ise 1 Ocak 2019'da dahil olacak.

Sisteme yeni girecek çalışanlardan da prime esas kazancın yüzde 3'üne karşılık gelen tutarda BES kesintisi yapılacak.

Sisteme dahilindeki toplam çalışan sayısı 7 milyon sınırında BES'te toplam çalışan sayısı 6 milyon 979 bin 142, fon tutarı 70 milyar 980 milyon 974 bin 273 lira olarak hesaplanmakta olup Hazinenin otomatik BES'e daha çok katılımcı çekmek ve uygulamayı iyileştirmek için çalışmaları devam ediyor.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ BÜYÜYOR

Ülke genelinde tasarrufların artırılması amacıyla geçen yılın başından itibaren uygulanan Otomatik Katılım Sistemi'ne (OKS) 45 yaş altındaki çalışanların kademeli katılımı devam ediyor. Sisteme 10 ve daha az çalışanı bulunan özel sektör de 1 Ocak 2019'dan itibaren katılacak.

OKS kapsamında ilk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ile 250-bin çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de, 100-250 çalışanı bulunan özel sektör kuruluşları da 1 Temmuz 2017 itibarıyla sisteme katılmıştı. Bu yılın ocak ayından itibaren de 1,3 milyon çalışanı olan mahalli idareler, KİT'ler ve 50-100 çalışanı olan özel sektör sisteme dahil olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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