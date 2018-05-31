Gurbetçi Yıldız Serdar Taşçı, Transferi İçin İstanbul'da
Küme Düşen Osmanlıspor, Serdar İçin Dünyaları İstedi
İnce-Alçı Tartışmasına Erol Köse Sert Sözlerle Dahil Oldu
Dünya Kupası Öncesi Şaşırdılar: Pencereden Bakmak, Video Çekmek Yasak
İngilizler, Süper Ligde Yılın Bombasını Patlatıyor
Beşiktaş, Emre Çolak'la 1,5 Milyon Euroya Anlaştı
Galatasaray, Uefa Anlaşması İçin Garanti Ücretleri 20 Milyon Euro Düşürmek Zorunda
Diyarbakır'da Teröristlerle Çatışma Çıktı: 1 Korucu Şehit Oldu!
Muharrem İnce: Erdoğan İle Oyumuz Birbirine Yakın Olacak
Selahattin Demirtaş: İkinci Tura Kalırsam Bütün Adayları Ziyaret Ederim
F-35 Anlaşması İçin Abd'ye Gönderilen Asker Fetö'cü Çıktı
Ünlü Vaiz, Özel Jet Almak İçin Müritlerinden 54 Milyon Dolar İstedi
Ünlü Şarkıcı Yusuf Güney'den Seda Sayan'a Ağır Sözler
Bir Evladın En Zor Anı! 80 Yaşındaki Annesini Boğazı Kesilmiş Halde Buldu
Üniversiteli Sevgili: Kocanı Mutlu Edemiyorsun, Çekil Aradan
Rapor Kullanan Binlerce Çalışan İş Göremezlik Parasını Hesaptan Çekmiyor
Caner Erkin Ve Asena Atalay'ın Velayet Davasına Son Noktayı Oğulları Çınar Koydu
27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne İlişkin Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de
Obradovic'ten Taraftarı Yıkan Ayrılık Sinyali: Bunun Çözümü Çok Kolay
Cüneyt Çakır Çok İddialı Konuştu: Türkiye'de Yapılmayanı Yaptık

27. dönem milletvekili genel seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi resmi gazete'de

27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ'NE İLİŞKİN KESİN ADAY LİSTESİ RESMİ GAZETE'DE

24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.

Tarih : 31 Mayıs 2018, 08:10
Puan Ver : 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne İlişkin Kesin Aday Listesi Resmi Gazete'de(6/10)7


Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 24 Haziran Pazar günü yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde 38 yeni isim yer aldı.



33 MİLLETVEKİLİ ADAYI DEĞİŞTİ



Resmi Gazete'de yayımlanan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin aday listesinde, YSK tarafından 26 Mayıs'ta açıklanan geçici aday listesine göre farklılıklar bulunuyor.



Buna göre, kesin aday listesinde seçime katılacak 8 parti 33 milletvekili adayını değiştirdi.



PARTİLERE GÖRE EN FAZLA DEĞİŞİKLİK HDP'DE YAŞANDI



AK Parti'den 1, CHP'den 1, MHP'den 2, HDP'den 13, HÜDA PAR'dan 1, Vatan Partisinden 3, Saadet Partisinden 6, İyi Partiden 6 adayın yerine başka isimler listeye girdi.



Partilere göre en fazla aday değişikliği HDP'de yaşandı. Geçici aday listesinde Diyarbakır'dan 8 aday gösteren Saadet Partisi, 9'uncu sıradan sıradan itibaren 4 yeni ismi daha milletvekili adayı gösterirken, Bursa'dan bir adayın sırasını değiştirdi. Balıkesir'den ise bağımsız bir adayın ismi kesin aday listesinde yer aldı.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: 27  Dönem  Milletvekili  Genel  Seçimi  Ne  İlişkin  Kesin  Aday  Listesi  Resmi  
Gazete  De    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER