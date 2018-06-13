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26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi

26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi

26 YILLIK İSİM KRİZİ BİTTİ! YUNANİSTAN İSTEDİ, MAKEDONYA HÜKÜMETİ ÜLKENİN ADINI DEĞİŞTİRDİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile aralarında 26 yıldır süren ülkenin adı ile ilgili sorunu çözdüklerini ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ismi üzerinde anlaştıklarını açıkladı.

Tarih : 13 Haziran 2018, 11:20
Puan Ver : 26 Yıllık İsim Krizi Bitti! Yunanistan İstedi, Makedonya Hükümeti Ülkenin Adını Değiştirdi(7/10)3

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Makedonya ile aralarında 26 yıldır süren bu ülkenin adı ile ilgili sorunu çözdüklerini açıkladı. Atina ve Üsküp arasında varılan anlaşmanın ardından, Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilecek. Bu isim, Birleşmiş Milletler'in önerdiği 5 seçenekten biriydi.

ÇİPRAS "İYİ BİR ANLAŞMA" DEDİ

Aleksis Çipras, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret ederek, anlaşma hakkında ayrıntılı bilgi verdi. Çipras, "iyi bir anlaşma" olarak nitelediği uzlaşma için "En önemlisi, komşularımızın anayasada yapacakları değişikliklerdir" dedi.

YUNANİSTAN DEĞİŞİKLİKLER TALEP ETMİŞTİ

Yunanistan, Makedonya'dan, anayasasında da bazı düzenlemeler yapmasını talep etmişti.

Varılan anlaşma sonrası, Makedoya Anayasası'nda "komşu ülkelerden toprak talep etmeye" gönderme yapan bazı maddelerin de değişitirilmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA KADAR İMZALANACAK

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev bir basın toplantısı düzenleyerek anlaşma hakkında bilgi verdi.

Zoran Zaev, anlaşmanın ülkesinin etnik ve kültürel kimliğini muhafaza ettiğini söyledi. İki başbakanın hafta sonuna kadar bir araya gelerek resmi anlaşmayı imzalayacakları açıklandı.

YUNAN SAVUNMA BAKANI MEMNUN OLMADI

Yunanistan'da hükümetin küçük ortağı milliyetçi Bağımsız Helenler Partisi'nin lideri ve Savunma Bakanı Panos Kammenos "İçinde Makedonya adının geçeceği hiçbir isim anlaşmasını kabul etmeyeceğini" açıkladı.

Kammenos, bu görüş ayrılığının hükümetten çekilecekleri anlamına gelmediğini de söyledi.

"ANTİK MAKEDONYA İLE İLGİSİ YOK"

Makedonya'ya NATO ve AB üyeliği yolu Yunanistan, Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan Makedonya Cumhuriyeti'nin, antik Makedonya tarihiyle hiçbir ilgisi olmadığı gerekçesiyle, "adından vazgeçmesini" talep ediyordu.

Atina yönetimi bu nedenle Makedonya'nın NATO ve AB ile üyelik müzakerelerine başlamasını veto etmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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