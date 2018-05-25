ABD'de eroinden 30 ile 50 kat daha güçlü olduğu belirtilen sentetik ağrı kesici Fentanyl'den 53 kilo ele geçirildi. Bu miktar, 26 milyon kişiyi öldürmeye yetecek kadar güçlü.

ABD'nin Nebraska eyaletinde, eroinden 30 ile 50 kat daha güçlü olduğu belirtilen bir sentetik ağrı kesici olan Fentanyl'den 53 kilo ele geçirildiği açıklanırken bu miktardaki Fentanyl'in 26 milyondan fazla kişiyi öldürebileceği tahmin ediliyor.

ŞİMDİYE KADAR ELE GEÇİRİLENİN TOPLAMI KADAR

Operasyonda ele geçirilen miktarın ABD tarihinde bugüne kadar ele geçirilen miktara denk olduğu belirtiliyor.

Geçen ay gerçekleşen operasyonda, Fentanyl'in bir kamyonun gizli bölmesinde bulunduğu açıklandı. Kamyonun şoförü ve yolcu koltuğundaki bir kişi gözaltına alındı.

EMNİYET ŞERİDİNDE SEYREDEN KAMYON POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Polis, kamyonun şöförü olan 46 yaşındaki Felipa Genao-Minaya ve yolcu koltuğundaki 52 yaşındaki Nelson Nunez'i 26 Nisan'da, kamyonun otoyolun emniyet şeridinde seyretmesi nedeniyle durdurdu.

Şüphe üzerine kamyonda arama yapan polis, alüminyum folyo kağıtlara sarılı halde bulunan maddenin önce kokain olduğunu sandı. Ancak yapılan testler sonucu bu maddenin Fentanyl olduğu belirlendi.

FENTANYL NEDİR?

Fentanyl, tuz kıvamında beyaz bir toza benzeyen, sentetik opioid bazlı bir madde.

Sadece iki miligram Fentanyl'in bile -birkaç sofra tuzu zerresi- çoğu kişiyi öldürebilecek bir doz olduğu ve maddeye bir şekilde maruz kalınması halinde dahi öldürücü olabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar bu miktarda Fentanyl'in 26 milyon kişiyi öldürme kapasitesine sahip olduğunu hesaplıyor.

SOLUNUM SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Eroin ve diğer opioid bazlı maddeler gibi Fentanyl de baş dönmesi, mide bulantısı ve akıl karışıklığı yaratıyor. Madde solunum sisteminin çökmesine ve ölüme yol açabiliyor.

ABD'de anestezilerde ve şiddetli ağrıyla mücadelede kullanılan madde, yüksek kar marjı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarının da gözdesi konumunda.

ABD'de 2015 ve 2016 yıllarında Fentanyl gibi sentetik opioid bazlı maddelerin aşırı dozda alınması nedeniyle gerçekleşen ölümlerin iki kat arttığı belirtiliyor. Pop yıldızı Prince'in aşırı dozda Fentanyl alması nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

Kaynak: haberinburada