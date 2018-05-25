Emeklilere Verilecek Bayram İkramiyesinin Tarihi Belli Oldu!
Fenerbahçe Doğuş Zorlanmadan Yarı Finalde!
Bakan Müjdeyi Verdi: 10 Güne Kadar Rahatladığımızı Göreceksiniz!
Yıldırım'dan Kurdaki Dalgalanma İle İlgili Çarpıcı Sözler: Kaynağını Biliyoruz, Başaramayacaksınız!
Erdoğan Geleneği Bozmadı, Startı 'nene Hatun' Diyarından Verecek
Fetö'nün İtü Yapılanması Davasında Sanıklara Ceza Yağdı
26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi
Almanya'dan Çok Tartışılacak Karar: Hdp İçin Yasağı Deldiler
Sel Sularına Kapılan Kamyonet Böyle Sürüklendi
Adana Demirspor Başkanlığına Aday Çıkmayınca Taraftar Yönetime Talip Oldu
İbb Başkanı Uysal'dan Millet Bahçesi Yorumu: Karar Hepimizi Mutlu Etti
Savcılık, Halkbank'ın Ceza Aldığı İddialarına Son Noktayı Koydu
Son Dakika! Beyaz Saray: Yemen'de Türk Gemisine Roketli Saldırı Düzenlendi!
Şimşek 'fakir Aile' Eleştirilerine Yanıt Verdi!
Türkiye'nin Gündemine Oturan Genç Kızlar Hakkında Karar Verildi!
Şenol Güneş'e Çakmak Atan Taraftarın Kaderi Belli Oldu
Trump'ın Restine Rağmen Kim Jong-Un Israrlı: Görüşmeye Hazırız
Tapuda Yeni Dönem! Artık Uzun Kuyruklar Oluşmayacak
Bir Ağrı Kesici Bütün Ülkeyi Pençesine Aldı
Kanada'da Restorana Patlayıcı Yerleştirip Kaçtılar: 15 Yaralı

26 milyon kişiyi öldürebilecek miktarda yapay ağrı kesici ele geçirildi

26 MİLYON KİŞİYİ ÖLDÜREBİLECEK MİKTARDA YAPAY AĞRI KESİCİ ELE GEÇİRİLDİ

ABD'de eroinden 30 ile 50 kat daha güçlü olduğu belirtilen sentetik ağrı kesici Fentanyl'den 53 kilo ele geçirildi. Bu miktar, 26 milyon kişiyi öldürmeye yetecek kadar güçlü.

Tarih : 25 Mayıs 2018, 20:30
Puan Ver : 26 Milyon Kişiyi Öldürebilecek Miktarda Yapay Ağrı Kesici Ele Geçirildi(7/10)3

ABD'nin Nebraska eyaletinde, eroinden 30 ile 50 kat daha güçlü olduğu belirtilen bir sentetik ağrı kesici olan Fentanyl'den 53 kilo ele geçirildiği açıklanırken bu miktardaki Fentanyl'in 26 milyondan fazla kişiyi öldürebileceği tahmin ediliyor.

ŞİMDİYE KADAR ELE GEÇİRİLENİN TOPLAMI KADAR

Operasyonda ele geçirilen miktarın ABD tarihinde bugüne kadar ele geçirilen miktara denk olduğu belirtiliyor.

Geçen ay gerçekleşen operasyonda, Fentanyl'in bir kamyonun gizli bölmesinde bulunduğu açıklandı. Kamyonun şoförü ve yolcu koltuğundaki bir kişi gözaltına alındı.

EMNİYET ŞERİDİNDE SEYREDEN KAMYON POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKMİŞTİ

Polis, kamyonun şöförü olan 46 yaşındaki Felipa Genao-Minaya ve yolcu koltuğundaki 52 yaşındaki Nelson Nunez'i 26 Nisan'da, kamyonun otoyolun emniyet şeridinde seyretmesi nedeniyle durdurdu.

Şüphe üzerine kamyonda arama yapan polis, alüminyum folyo kağıtlara sarılı halde bulunan maddenin önce kokain olduğunu sandı. Ancak yapılan testler sonucu bu maddenin Fentanyl olduğu belirlendi.

FENTANYL NEDİR?

Fentanyl, tuz kıvamında beyaz bir toza benzeyen, sentetik opioid bazlı bir madde.

Sadece iki miligram Fentanyl'in bile -birkaç sofra tuzu zerresi- çoğu kişiyi öldürebilecek bir doz olduğu ve maddeye bir şekilde maruz kalınması halinde dahi öldürücü olabildiği belirtiliyor.

Uzmanlar bu miktarda Fentanyl'in 26 milyon kişiyi öldürme kapasitesine sahip olduğunu hesaplıyor.

SOLUNUM SİSTEMİNİ ÇÖKERTİYOR

Eroin ve diğer opioid bazlı maddeler gibi Fentanyl de baş dönmesi, mide bulantısı ve akıl karışıklığı yaratıyor. Madde solunum sisteminin çökmesine ve ölüme yol açabiliyor.

ABD'de anestezilerde ve şiddetli ağrıyla mücadelede kullanılan madde, yüksek kar marjı nedeniyle uyuşturucu kaçakçılarının da gözdesi konumunda.

ABD'de 2015 ve 2016 yıllarında Fentanyl gibi sentetik opioid bazlı maddelerin aşırı dozda alınması nedeniyle gerçekleşen ölümlerin iki kat arttığı belirtiliyor. Pop yıldızı Prince'in aşırı dozda Fentanyl alması nedeniyle öldüğü açıklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 26  Milyon  Kişiyi  Öldürebilecek  Miktarda  Yapay  Ağrı  Kesici  Ele  Geçirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER