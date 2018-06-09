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25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi
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25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi

25 YIL BOYUNCA GÖZÜNDEKİ RİMELİ TEMİZLEMEYEN KADININ HALİ DOKTORLARI BİLE ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Gözüne sürdüğü rimeli 25 yıldır temizleyen Avustralyalı kadının göz kapağında, kitleleşmiş rimel kalıntıları bulundu.

Tarih : 09 Haziran 2018, 18:40
Puan Ver : 25 Yıl Boyunca Gözündeki Rimeli Temizlemeyen Kadının Hali Doktorları Bile Şaşkına Çevirdi(9/10)5

Avustralya'da yaşayan Theresa Lynch, tam 25 yıl boyunca gözündeki rimeli temizlemedi. Yıllarca rimelini gözünden temizlemeyen Theresa Lynch, göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti. Doktorları bile şaşkına çeviren Lynch'in gözlerinde kitleleşmiş rimel kalıntıları bulundu.

GÖZÜ AĞRIYINCA DOKTORA GİTTİ

50 yaşındaki Lynch'in hayrete düşüren bu davranışı, başını büyük bir derde soktu. Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden Theresa Lynch, doktorları bile şaşırttı.

GÖZLERİNİ KAYBEDECEKTİ

Lynch'in göz kapaklarında rahatsızlık meydana gelmeye başladı. Neredeyse gözlerini kaybedecek olan kadın, hekim kontrolünden önce göz damlası kullanmaya başladı.

TEMİZLEMEDİĞİ RİMEL KİTLELER OLUŞTURDU

İşin içinden çıkamayınca soluğu hastanede alan Theresa Lynch, doktorları hayrete düşürdü. Lynch'in göz kapaklarının içinde siyah, küçük kitleler bulunuyordu. Uzmanlar, yatmadan önce temizlenmeyen maskaranın buna yol açtığını söyledi. Göz kapağı derisinin altına yerleşen kitleler neredeyse Lynch'in gözlerini kaybetmesine neden olacaktı.

"MESLEK HAYATIMDA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Theresa Lynch'in göz kapağını kaldıran göz doktoru Dana Robaei, "Meslek hayatımda böyle bir şey görmedim" açıklamasında bulundu.

50 yaşındaki Lynch, 25 yıl boyunca makyajında kullandığı rimeli temizlememişti ve rimel parçacıkları adeta derinin içine işlemiş ve orada kitleleşmişti.

Dr. Dana Robaei, bir buçuk saat süren bir operasyonla Lynch'in gözündeki kitleleri temizledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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