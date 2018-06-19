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24 HAZİRAN'A BİR HAFTA KALA ERKEN SEÇİMİ DİLLENDİRMEYE BAŞLADI


24 Haziran'a bir hafta kala erken seçimi dillendirmeye başladı
Tarih : 19 Haziran 2018, 12:50
Puan Ver : 24 Haziran'a Bir Hafta Kala Erken Seçimi Dillendirmeye Başladı(7/10)3

MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün gece NTV-Star ortak yayınında AK Parti ile oluşturdukları Cumhur İttifakı'nın devam etmesi gerektiğini belirterek, TBMM'de başarı için ölçütün 301 vekil ve üstü olduğunu kaydetti.

"ERKEN SEÇİM DÜŞÜNÜLEBİLİR"

Bahçeli, cumhurbaşkanının Meclis'te çoğunluğun desteğini alamaması durumunda ne olacağının sorulması üzerine şu yanıtı verdi: "Cumhurbaşkanlığı ile meclis uyumlu çalışmayacak bir konuma geldiği vakit bu anayasa değişikliği içerisinde bunlarında çıkış yolları vardır, onlar hayata geçer. Mesela bir taraflı erken seçim düşünebilir."

"KİTLENME OLDUĞUNDA YASA YETKİ VERİYOR"

Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de yeterli çoğunluk sağlayamaması durumunda ne olacağını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile yeni bir erken seçim ihtimalini konuşup konuşmadığının sorulmasına karşılık da "Bunlar yasaların tanzimidir. Kilitlenme olduğunda yasa yetki veriyor; Cumhurbaşkanına da veriyor Meclise de veriyor yetkiyi" dedi.

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'la ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Adaylardan bir tanesi tutuklu. Aynı zamanda PKK'nın siyasi uzantısının eş başkanı. Bunun aday olması düşündürücü. HDP içerisinde cumhurbaşkanı adayı gösterecek şahsiyet kalmamış gibi bu kişiyi öneriyorlar. Herkes de bunun tutukluluk halinin kaldırılmasını talep ediyor. HDP mensupları Türkiye'yi kaosa ve krize sürükleyecek davranışlardan uzak kalması gerekir" ifadelerini kullandı.

AF ÇAĞRISINI BİR KEZ DAHA YİNELEDİ

Bahçeli af çağrısını yenileyerek şunları söyledi: "Dedim ki ben de 100 bin imza ile aday olunacaksa o zaman benim yakinen tanıdığım ülke sevdalısı arkadaşlarım var. Böyle bir anlayış hakim olacaksa bu arkadaşlarımı 100 bin imza ile aday gösterebilirdim. Bu insanları dışlamanın anlamı yok. Siz bunun affını istiyorsanız biz de bu arkadaşlarımızı 100 bin imzayla dışarı çıkarmaya teşebbüste bulunabilirdik. Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz, benim ülküdaşlarımdır. Hastaneye gitmem gerekiyordu, gittim. İmarı affediyorsunuz insanı niye affetmiyorsunuz?"

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Kaynak: haberinburada



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