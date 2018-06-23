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24 Haziran Seçimleri Öncesi Seçim Yasakları Resmen Başladı! İşte Detaylar

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ ÖNCESİ SEÇİM YASAKLARI RESMEN BAŞLADI! İŞTE DETAYLAR

24 Haziran seçimleri öncesi YSK'nın belirlediği seçim yasakları saat 18.00 itibariyle resmen başladı. Peki seçim yasakları ne zaman bitiyor, seçim yasakları nelerdir? İşte detaylar...

Tarih : 23 Haziran 2018, 18:50
Puan Ver : 24 Haziran Seçimleri Öncesi Seçim Yasakları Resmen Başladı! İşte Detaylar(7/10)3

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) seçimler için belirlediği takvim uyarınca miting, televizyon ve radyo yoluyla seçim propagandası yapmak, siyasiler için bu akşamdan itibaren yasak olacak. Propaganda takvimi, oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erdi ve yasak da resmi olarak başladı.

SEÇİM GÜNÜ ALKOL SATIŞI YASAK OLACAK

Seçim günü yani yarın saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak, eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Çay bahçeleri de kapalı olacak.

Seçim yasaklarına ve kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18.00'den sonra alkollü içki servisi yapılmayan düğün düzenlenebilecek.

SİVİLLERE SİLAH TAŞIMA YASAĞI

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak. Radyolar ve her türlü yayın organlarınca seçim günü saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayınlanabilecek.

YAYINLAR SEÇİM GÜNÜ 21.00'DEN SONRA SERBEST OLACAK

Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

ÇAY BAHÇELERİ DE KAPALI OLACAK

Hafta başında bir karar alan YSK, çay bahçelerini de yasak kapsamına almıştı. Kula'da bir esnaf, işlettiği çay bahçesinde çay ve tost dışında bir şey satılmadığını, bu nedenle çay ocağının seçim günü açık olup olmayacağı konusunda Kula İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından görüş istedi. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı da yazıyı YSK'ye gönderdi. Talebi görüşen YSK, çay bahçelerinin oy verme günü kapalı olması gerektiğine karar verdi.

İÇKİLİ LOKANTALARDA SADECE YEMEK VERİLECEK

YSK'nin kararında, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 79. maddesinin "İçki ve silah taşıma yasağı" başlıklı ikinci fıkrasında, "Oy verme günü, bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalır. Eğlence yeri niteliğini haiz lokantalarda yalnız yemek verilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

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Kaynak: haberinburada



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