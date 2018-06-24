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24 Haziran 2018 Yalova Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Ne Oldu? 24 Haziran 2018 Yalova'da Sandıkta Kim Kazandı?
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24 Haziran 2018 Yalova Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Ne Oldu? 24 Haziran 2018 Yalova'da Sandıkta Kim Kazandı?

24 HAZİRAN 2018 YALOVA CUMHURBAŞKANI ADAYLARININ OY ORANI NE OLDU? 24 HAZİRAN 2018 YALOVA'DA SANDIKTA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu. Peki 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yalova'da kim kazandı? 24 Haziran 2018 Yalova cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları hakkında tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 24 Haziran 2018, 21:50
Puan Ver : 24 Haziran 2018 Yalova Cumhurbaşkanı Adaylarının Oy Oranı Ne Oldu? 24 Haziran 2018 Yalova'da Sandıkta Kim Kazandı?(8/10)4

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE YALOVA'DA KİM KAZANDI?

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu.

Buna göre cumhurbaşkanı adaylarının Yalova'da aldığı oy oranları kesin olmayan sonuçlara göre şöyle:

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

Recep Tayyip Erdoğan:%50,37

Muharrem İnce:%38,79

Meral Akşener:%4,87

Selahattin Demirtaş:%4,89

Temel Karamollaoğlu:%0,92

Doğu Perinçek:%0,16

SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

10 AĞUSTOS 2014 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE SONUÇLAR NASILDI?

Türkiye'nin 12. cumhurbaşkanını belirlemek için 10 Ağustos 2014 tarihinde yapılan seçimde Yalova'da cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranı şöyleydi:

Recep Tayyip Erdoğan %50.20

Ekmeleddin İhsanoğlu %43.95

Selahattin Demirtaş %5.85

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Kaynak: haberinburada



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