21. ŞAMPİYONLUKTA STAT, AZİZ YILDIRIM DİYE İNLEDİ
21. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı "Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma" tezahüratıyla tiye aldı.
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk kutlamalarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım lehine tezahürat yaptı. Sarı - Kırmızılı taraftarlar Yıldırım için, "Taraftarız biz çekeriz cefa, Aziz Başkan bizi bırakma" şeklinde bağırdı.
Galatasaray tribünleri daha önce de 4. yıldızın kazanıldığı sezon Aziz Yıldırım için pankart hazırlamıştı.
Kaynak: haberinburada
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