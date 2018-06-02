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20'inci kattan düşerek can veren kızın babası: İntihar değil cinayet

20'İNCİ KATTAN DÜŞEREK CAN VEREN KIZIN BABASI: İNTİHAR DEĞİL CİNAYET

Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölen genç kızın babası, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu intihar değil cinayet" dedi.

Tarih : 02 Haziran 2018, 09:50
Puan Ver : 20'inci Kattan Düşerek Can Veren Kızın Babası: İntihar Değil Cinayet(9/10)5

Ankara'da bir plazanın 20. katından düşerek ölen 23 yaşındaki Şule Çet'in babası, "Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu intihar değil cinayet" dedi.

GENÇ KIZIN ÖLÜMÜNDEKİ SIR PERDESİ

Doğum gününde Ankara'nın en lüks plazalardan birinin 20'nci katından düşen Gazi Üniversitesi "Sanat Tasarım" öğrencisi Şule Çet'in (23) ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor. İddiaya göre; Çet, Ç.A.'nın ortak olduğu işyerinde yarı zamanlı çalıştı. Diğer ortak, Çet'in işine son verdi. Ç.A. ise "Yeniden işe dönersin, buluşup, konuşalım" dedi. Geçen 28 Mayıs'ta Çankaya'daki plazada buluştular. Plazadaki kameraları inceleyen polise göre; Çet, Ç.A. ve yanlarındaki iki erkek B.Y. ve T.K. ile birlikte 23.54'te plazaya girdi. Saat 01.30'da B.Y. ile T.K. plazadan ayrıldı. Çet ise 04.00'te 20'nci kattan düşerek öldü. Polis, B.Y. ile T.K.'nin ifadelerine başvurdu.

"BURADAN ÇIKAMIYORUM, ADAM BANA TAKMIŞ"

Çet'in ev arkadaşı Liliya, kilit nokta oldu. Liliya "Gece 01.48'de aradı. 'İçeriye geçiyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle' dedi. 12 dakika sonra 'Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim' diye mesaj attı" dedi.

"TUTUP ÇEKMEYE ÇALIŞTIM, TIRNAKLARI PARMAKLARIMA BATTI"

Olaydan sonra kayıplara karışan Ç.A. ise ortaya çıkarak polise ifade verdi. Ç.A., "Beraber alkol alıyorduk. Bir ara yanımdan ayrıldı. Gelmeyince merak edip bakmaya gittim. O sırada kendini sarkıtmış 'Kendimi atacağım' diyordu. 'Yapma, etme' derken kendini attı. Tutup çekmeye çalıştım, o sırada tırnakları parmaklarıma battı" diye konuştu. İstanbul'da yaşayan baba İsmail Çet ise "Bu intihar değil, bir cinayet. Kızımın katilinin peşini bırakmayacağız. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Okulu başarılıydı. İstediği bölümde okuyordu" dedi. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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