2018 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumuna girdi. Öğrenciler sınavdan sonra, "2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.
YKS'ye giren milyonlarca üniversite adaylarını sonuç heyecanı sardı. Peki, 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Üniversiteye girişte bu yıl sistem değişikliğine gidildi. Öğrenciler yeni sistemin neler getireceği konusunda heyecan yaşarken 24 Haziran seçimleri nedeniyle YKS'nin tarihinde ertelemeye gidildi. YKS'nin ilk ayağı olan TYT bugün gerçekleşirken yarın yapılacak AYT ve YDT ile 2018 YKS maratonu tamamlanacak.
Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, sınav döneminden sonra sonuçların açıklanması döneminde ayrı bir heyecan yaşayacaklar. ÖSYM, sınav tarihinde erteleme olsa da 2018 YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.
YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2 milyondan fazla üniversite adayı YKS ile hayallerine kavuşmak için ter döküyor. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT'de adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözecek.
ÖSYM, YKS soru ve cevaplarının 1 Temmuz akşamı açıklanacağını duyurdu. Öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından soru ve cevaplara erişebilecekler.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonominin Başına Daron Acemoğlu Mu Geçirecek?
- Burnundaki Sargı, Talihsiz Gencin 1 Yılına Mal Oldu
- Otopside Ortaya Çıktı! Şeker Komasındaki Kızla Cinsel İlişkiye Girmiş
- Fotoğraf Çeken Davetlilere Kızan İşletmeci, Düğünü İptal Etti
- Özel Ekip, 2 Yıldır Kayıp Olan Yasin'i Aramaya Başladı
EKONOMİ HABERLERİ
- Alibaba'dan Türk Alışveriş Sitesine Dev Yatırım
- Prim Borcunu Ödeyemeyenlere Müjde: Bağ-Kur Borçları Siliniyor
- Eski Başbakanının Evinden Çıkanları Hesaplamak 5 Hafta Sürdü
- İbb'den Engelli Ve Yaşlıları Sevindirecek Proje: Yokuşlara Yürüyen Merdiven Yapılacak
- Ülkede Karbondioksit Bitince Birayı Karneye Bağladılar!
SPOR HABERLERİ
- Galatasaray'ın İstediği Trezeguet, Transfer Olacağı Takımı Duyurdu
- Batuhan Karadeniz'in Yeni Takımı Belli Oldu
- Dünya Kupası Son 16 Turunda Fransa İle Arjantin Karşılaşacak! 11'ler Belli Oldu
- Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Eljif Elmas, Teknik Direktör Phillip Cocu'nun Gözdesi Olacak
- Türk Asıllı Alman Futbolcu Serdar Taşçı, Spartak Moskova'dan Ayrıldı
DÜNYA HABERLERİ
- Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
- Evini Kiraya Verdi, Döndüğünde Gördüğü Manzara Karşısında Ağzı Açık Kaldı
- 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
- Çin'de Okul Önünde Bıçaklı Saldırı! 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
- Kanada'da 24 Eşi Ve 149 Çocuğu Olan 61 Yaşındaki Piskoposa, Çok Eşli Evlilik Yaptığı Gerekçesiyle Mahkeme 6 Ay Ev Hapsi Verdi
Bu Haberle İlgili Yorumlar