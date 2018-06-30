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2018 YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? YKS Soru ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?

2018 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milyonlarca öğrenci YKS'nin ilk oturumuna girdi. Öğrenciler sınavdan sonra, "2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?" YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı.

Tarih : 30 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : 2018 Yks Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Yks Soru Ve Cevapları Ne Zaman Açıklanacak?(7/10)3

YKS'ye giren milyonlarca üniversite adaylarını sonuç heyecanı sardı. Peki, 2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversiteye girişte bu yıl sistem değişikliğine gidildi. Öğrenciler yeni sistemin neler getireceği konusunda heyecan yaşarken 24 Haziran seçimleri nedeniyle YKS'nin tarihinde ertelemeye gidildi. YKS'nin ilk ayağı olan TYT bugün gerçekleşirken yarın yapılacak AYT ve YDT ile 2018 YKS maratonu tamamlanacak.

Üniversite hayali kuran milyonlarca öğrenci, sınav döneminden sonra sonuçların açıklanması döneminde ayrı bir heyecan yaşayacaklar. ÖSYM, sınav tarihinde erteleme olsa da 2018 YKS sonuçlarının 31 Temmuz'da açıklanacağını duyurdu.

YKS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2 milyondan fazla üniversite adayı YKS ile hayallerine kavuşmak için ter döküyor. YKS'nin birinci oturumu TYT ve ikinci oturumu AYT'de adaylar saat 10.00'dan sonra, YDT adayları saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT'de ise adaylar Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru çözecek.

ÖSYM, YKS soru ve cevaplarının 1 Temmuz akşamı açıklanacağını duyurdu. Öğrenciler, ÖSYM'nin internet sayfasından soru ve cevaplara erişebilecekler.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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