Birbirinden iddialı yaz dizileri ekranlara merhaba dedi. Peki yaz dizileri arasında en çok hangi dizi izleniyor? Yaz dizilerinin reyting sonuçları bu yazıda.



Yaz yüzünü gösterdi. Sezon dizileri ya final yaparak ya da sezon finali yaparak ekranlara veda etti. Yaz ekranlarını renklendirecek diziler yâni “yaz dizileri” de birer ekranlardaki yerini aldı. Ancak geçtiğimiz yıllara bakacak olursak, bu yaz dizi sayısında ciddi bir azalma olduğunu görmek mümkün. Peki yayınlanan yaz dizileri reytinglerde ne kadar başarılı gelin hep birlikte dizilerin izlenme oranların inceleyelim.



HANGİ KANALDA HANGİ YAZ DİZİSİ YAYINLANIYOR?



En çok izlenen televizyon kanalları,Show Tv, Atv, Kanal D, Star Tvve Fox TV'nin yayın akışı listelerine bakacak olursak şuan sadece 3 yaz dizisi ekranlara merhaba demiş bulunuyor. ATV'de ‘Kocaman Ailem' dizisi, Star TV'de “Kalbimin Sultanı” dizisi ve Kanal D'de geçtiğimiz sezon ekranlara merhaba diyen ilk bölümünün ardından yayından kaldırılan“Hayati ve Diğerleri” yaz dizisi olarak ekranlara merhaba dedi. Peki bu diziler yaz boyunca kanalın yükünü sırtlanabilecek mi? Diziler yayınlandığı bölümleriyle ne kadar reyting alabildi?



ATV - KOCAMAN AİLEM REYTİNG SONUÇLARI





3. BÖLÜM- TOTAL 2,48 RATİNG 8. SIRA - AB 2,24 RATİNG 10. SIRA

3. BÖLÜM- TOTAL 2,48 RATİNG 8. SIRA - AB 2,24 RATİNG 10. SIRA



2. BÖLÜM - TOTAL 1,77 RATİNG 28. SIRA - AB 1,29 RATİNG 29. SIRA

2. BÖLÜM - TOTAL 1,77 RATİNG 28. SIRA - AB 1,29 RATİNG 29. SIRA



1. BÖLÜM - TOTAL 2,78 RATİNG 15. SIRA - AB 2,81 RATİNG 10. SIRA





STAR TV - KALBİMİN SULTANI REYTİNGLERİ





2. BÖLÜM - TOTAL 2.55 RATİNG 10. SIRA - AB 3,11 RATİNG 7. SIRA

2. BÖLÜM - TOTAL 2.55 RATİNG 10. SIRA - AB 3,11 RATİNG 7. SIRA



1. BÖLÜM - TOTAL 1,72 RATİNG 30. SIRA - AB 1,83 RATİNG 16. SIRA





KANAL D - HAYATİ VE DİĞERLERİ REYTİNG ORANLARI





2. BÖLÜM - TOTAL 2.46 RATİNG 12. SIRA - AB 1,91 RATİNG 15. SIRA

2. BÖLÜM - TOTAL 2.46 RATİNG 12. SIRA - AB 1,91 RATİNG 15. SIRA



1. BÖLÜM - TOTAL 3.08 RATİNG 14. SIRA - AB 3,04 RATİNG 10. SIRA









YENİ BAŞLAYACAK YAZ DİZİLERİ



Kocaman Ailem ve Kalbimin Sultanı dizisinin reyting oranlarında ramazanın son haftası ciddi bir düşüş görülürken en iddialı yaz dizisi olarak adlandıran Fox TV'de başlayacak 4N1K dizisi ve Show TV'de başlayacak Darısı Başımıza ve Meleklerin Aşkı Temmuzun ilk iki haftasında ekranlardaki yerini alacaklar.



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