20 YAŞINDAKİ RUMEYSA KADAK, ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ BAKIN NASIL ÇEKMİŞ! İŞTE HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Erdoğan A takımını belirledi. En çok dikkati ise Erdoğan'ın A takımına girmeyi başaran Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever çekti. Peki Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever kimdir? İşte tüm merak edilenler.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nun (MKYK) yaş ortalaması 47'ye indi. Erdoğan'ın A takımına girmeyi başaran Rumeysa Kadak ve Yasemin Atasever çekti. Rumeysa Kadak, bir törendeki performansıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çekmiş.
MKYK LİSTESİNDEKİ GENÇLEŞME DİKKAT ÇEKTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ak Parti Genel Başkanlığı'na tekrar seçildiği AK Parti 3. Olağanüstü Kongresi'nde oluşturulan yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesindeki gençleşme dikkat çekti. Yaş ortalaması 47'ye inen MKYK'nın en genç isimlerinin ikisi de 20'li yaşlarına yeni giren üniversite öğrencileri Yasemin Atasever ile Rumeysa Kadak oldu. İşte herkesin merak ettiği ikili Yasemin Atasever ve Rümeysa Kadak...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ YASEMİN'İN DİKKAT ÇEKEN YÖNLERİ
Listeye giren dikkat çekici isim olan Yasemin Atasever İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde öğrenim görüyor. Yasemin Atasever, bölüm birinciliğini kimseye kaptırmayan, takı tasarlayıp keman çalan, origami (kağıt katlama sanatı) ve fotoğraf ile ilgilenen, gençlik teşkilatında görev aldığı KADEM'in "Kapsamlı Ülke Analizi Paneli"nde, "Latin Amerika'da medya, eğitim, hukuk, siyaset ve ekonomi"yi tartışan bir isim.
ÖDÜL TÖRENİNDEKİ PERFORMANSI ERDOĞAN'IN DİKKATİNİ ÇEKMİŞ
Rumeysa Kadak ise Meridyen Derneği'nin "münazara" ekibinden. Aynı zamanda üniversitede öğrenci konseyinde başkan yardımcılığı yapan Kadak'ın, 7 Mayıs'ta Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan "İstanbul Meridyen Open '17 Uluslararası Münazara Turnuvası"nın ödül töreni sırasındaki performansıyla Erdoğan'ın dikkatini çektiği ve MKYK listesine alındığı öğrenildi. MKYK'da en yaşlı isimler ise, 1952 doğumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ile yönetime yeni giren Mehmet Emin Yılmaz.
GENÇLEŞME DEVAM EDECEK
AK Parti kadrolarında MKYK üyeliklerinde başlayan değişim ve gençleşme, önümüzdeki dönemde diğer kademelere de yansıyacak. Böylece Erdoğan, partisini 2019 seçimlerine "gençleşip yenilenerek" hazırlamış olacak.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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