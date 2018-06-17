20 PERSONELİNE EV HEDİYE EDEN HAYIRSEVER PATRON ÇALIŞANLARINI SEVİNÇTEN AĞLATTI
Sivas'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi 20 personeline ev hediye etti. Çalışanlar yeni evlerinin anahtarını gözyaşları ile aldı.
Sivas'ta inşaat sektöründe faaliyet gösteren firma sahibi 20 personeline ev hediye etti. Çalışanlar yeni evlerinin anahtarını gözyaşları ile aldı.
20 PERSONELİNE EV HEDİYE ETTİ
Şirket çalışanları için kentteki bir düğün salonunda program düzenleyen firma, sürpriz yaparak çekilişle 20 çalışanını ev sahibi yaptı.
Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Musa Emmioğlu, bugüne kadar kendilerine yol arkadaşlığı yapan çalışanlarının yuva sahibi olması için geçen yıl Amasya'da bir kampanya başlattıklarını söyledi.
GEÇEN YIL DA 27 ÇALIŞANINA EV VERMİŞTİ
Maaşı, çocuk ve bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı sebebiyle ev sahibi olamayacak durumda olan, iş yerine sadakati, devamlılığı ve ahlakıyla örnek olan çalışanlarını yuva sahibi yapmak için karar aldıklarını anlatan Emmioğlu, şöyle devam etti:
"Bunu ilk olarak geçen yıl Amasya'daki işletmemizde 27 personelimizi ev sahibi yaparak gerçekleştirdik. Hediye konut dağıtarak onların yuva sahibi olmasını sağladık. Bu yıl ise Sivas'ta bulunan 20 personelimize kendi yaptığımız inşaatlardan bayram sevinci yaşatmak ve yuva sahibi yapmak için böyle bir uygulama yaptık."
EV SAHİBİ OLANLAR GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kazandığı evi ailesi ile gezen ve 2007 yılından bu yana aynı şirkette çalışan Halil İbrahim Danacı, "Hoş bir sürpriz oldu. İsmim okununca şaşırdım. O duygu anlatılmaz sadece yaşanır." diye konuştu.
Fadik Danacı ise çok mutlu olduğunu, uzun yıllar kirada oturduklarını ve evleri olduğuna hala inanamadığını aktardı.
8 yıldır firmada çaycılık yapan Emine Emlik, "Daha önce evim yoktu. Hep kirada oturdum. Ev çıkınca çok mutlu oldum. İsmim okununca dondum kaldım. Ben iş yerimden çok memnunum oradaki herkesi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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