20 DAKİKA TAŞ GİBİ YAĞDI, 6 KİŞİ HASTANELİK OLDU!
Samsun'un Kavak ilçesinde 20 dakika süren dolu yağışı hayatı felç etti. 20 kişi hastanelik olurken çok sayıda ev ve araç zarar gördü.
Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan yumurta büyüklüğündeki dolu hayatı felç ederken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi ve yaralanan 6 kişi hastaneye başvurdu.
20 DAKİKA SÜRDÜ
Samsun'un Kavak ilçe merkez ile ilçeye bağlı mahallelerde dolu yağışı hayatı felç etti. Yaklaşık 20 dakika süren ve yumurta büyüklündeki dolu yağışı park halindeki araların kaportalarını büküp çamlarını kırarken, işyerlerinin önlerindeki tenteler yırtılıp parçalandı, ağaçları dalları ve yaprakları döküldü, çatısı kiremit olan evlerin çatılarındaki kiremitler kırılarak evleri su bastı.
"BU GÜNE KADAR BÖYLE BİR AFET GÖRÜLMEDİ"
Muratbeyli Mahallesi Derneği Başkanı Ertan Duran, 57 yaşında olduğunu ve bu güne kadar böyle bir afet görmediğini belirterek,"Mahallemizdeki yaşlılar da böyle bir afet görmediklerini söylediler. Evlerin kiremitleri kırıldı ve su bastı. Araçarın camları parçalandı. Can kaybımız yok ama yaralananlar var ve maddi hasar çok. Devletimiz maddi zararı olan vatandaşlara yardımcı olmasını bekliyoruz" dedi.
6 KİŞİ HASTANELİK OLDU
Öte yandan, dolu yağışından dolayı yaralanan 6 kişinin ise Kavak Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurduğu, gerekli tedavilerinin tamamlanmalarının ardından taburcu oldukları öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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