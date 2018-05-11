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2 yıllık aradan sonra kesenin ağzını açtı, 950 bin TL harcadı

2 YILLIK ARADAN SONRA KESENİN AĞZINI AÇTI, 950 BİN TL HARCADI

Verdiği iki yıl aranın ardından albüm çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, yeni albümü için 950 bin TL harcadı.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 09:20
Puan Ver : 2 Yıllık Aradan Sonra Kesenin Ağzını Açtı, 950 Bin Tl Harcadı(5/10)1

İki yıllık bir aradan sonra yeni albümünü çıkarmaya hazırlanan Ebru Gündeş, hiçbir masraftan kaçınmadı. Sanatçı 200 bin doların üzerinde harcama yaptı.

TÜM MASRAFLARI KENDİSİ ÖDEDİ

Ebru Gündeş, yaz rekabetinde 'ben de varım' diyor! En son 'Araftayım' adlı albüm çıkaran Gündeş, 2 yıldır üzerinde çalıştığı projesini sevenleriyle buluşturmanın heyecanını yaşıyor. Albümünde Gökhan Tepe, Serdar Ortaç, Ayla Çelik ve Sıla gibi isimlerle çalışarak adeta yıldızlar karması yaratan Gündeş, projesi için kesenin ağzını açtı. Sanatçının tüm masrafları kendi şirketi Blue Music tarafından üstlendi.

MÜZİK ŞİRKETLERİ SIRAYA GİRDİ

Sanatçı eserler, aranjeler, stüdyo ve canlılar için 200 bin doların üzerinde harcama yaptı. Hiçbir masraftan kaçınmayan Gündeş'in albümünü yayımlamak isteyen müzik şirketleri de sıraya girdi. Parçaların kendi şirketlerinden yayımlamak isteyen firmalar, cazip tekliflerle sanatçının kapısını çalarken ünlü ismin, vefa borcu nedeniyle tercihini eski yapımcısı Hüseyin Emre'den (Emre Müzik) yana kullanması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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