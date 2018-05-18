2 YAŞINDAKİ MÜLTECİ KIZIN POLİS KURŞUNUYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ KESİNLEŞTİ!
Belçika'da 30 Kürt mültecinin olduğu minibüse ateş açılmış, 2 yaşındaki kızı öldürülmüştü. Otopsi sonucunda küçük kızın polisin ateşinden çıkan kurşunla öldüğü ortaya çıktı.
Belçika'da polisten kaçan Kürt mültecilerle dolu minibüste hayatını kaybeden 2 yaşındaki Mawda'nın, polis kurşunuyla can verdiği ortaya çıktı. Savcılık, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kız çocuğunun, polis kurşunuyla öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.
HASTANEYE GÖTÜRÜLÜRKEN YOLDA HAYATINI KAYBETTİ
Perşembe günü Belçika'nın Namur kenti yakınlarındaki E - 24 karayolunda polis, şüphe üzerine 26 yetişkin ve 4 çocuğun bulunduğu minibüsü durdurmak istedi.
Ancak, polisin verdiği bilgiye göre, sürücü dur ihtarına uymadı ve kaçmaya başladı. Tamamı Kürt mültecilerden oluşan 30 kişinin bulunduğu araç, kovalamaca sonucu yaklaşık 70 kilometre sonra Mons kenti yakınlarında durdurulabildi.
Belçika Savcılığı yalanladı de Standaart gazetesine göre polis, mültecileri taşıyan aracı durdurmak için ateş açtı. Olay sırasında minibüsün arkasındaki bagaj bölümünde bulunan 2 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Adının Mawda olduğu belirtilen kız çocuğu, hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi.
SAVCILIK, POLİS TARAFINDAN VURULDUĞUNU YALANLAMIŞTI
Belçika Savcılığı, olayın ardından yaptığı açıklamada, kız çocuğunun polis tarafından öldürüldüğü iddiasını yalanlamıştı.
Ancak hastanede yapılan otopsi sonucu, 2 yaşındaki kız çocuğunun polis kurşunuyla öldüğü belirlendi. Savcılık, Cuma günü bu bilgiyi basınla paylaştı.
Belçika basınına göre, küçük kızın ebeveynleri ile 3 erkek kardeşi İngiltere'den Almanya'ya geri gönderildi. Bir süre sonra Belçika'ya geçen aile, yeniden İngiltere'ye gidebilmek için para biriktirmek amacıyla, bir süre yasa dışı işlerde çalıştı.
Belçika polisi, minibüste bulunan mültecileri gözaltına aldı. Savcılık, minibüs sürücüsü ile diğer insan kaçakçılarının yakalanıp yakalanmadığına ilişikin açıklama yapmadı.
Savcılık, kız çocuğunun ölümü ile ilgili soruşturma başlattı. Belçikalı yetkililere göre, ilk bulgular polisin doğru davrandığı yönünde.
Kaynak: haberinburada
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