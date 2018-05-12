Edirne'de ciğer ustaları, 8. Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Guinness rekoru için hazırlanan 2 tonluk dev tavada ciğer pişirdi. Dev tava, festival alanına vinçle getirildi.

Edirne'de, 8. Bando ve Ciğer Festivali kapsamında Guinness rekoru için hazırlanan 2 tonluk dev ciğer tavasında pişirilen ciğer, vatandaşlara ikram edildi.

2 TONLUK TAVA VİNÇLE KALDIRILDI

Guinness Türkiye yetkilileri tavanın büyüklüğünü metre ile ölçtü ve kamera ile kaydetti. 7 metre 4 santimetre uzunluğunda, 80 santimetre derinliğinde, 2 tonluk tava vinçle, 12 ton odun 3 ton kömürün yanmasından elde edilen ateşin üzerine konuldu.

GUİNNES YETKİLİLERİ PLATFORMDA HAZIR BULUNDU

Ciğerci ustalarının "ustaların ustası" sıfatıyla ahçı kepi taktığı ve ciğerci önlüğü giydirdiği Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve ciğer ustaları tenekelerce yağ döktüğü tavanın sıcaklığı 180 dereceye ulaştığında ciğerleri pişirdi. Bu sırada Guinness yetkilileri de tavanın konulduğu platformda hazır bulundu.

GUİNNES TEMSİLCİSİ VEJETARYEN OLDUĞU İÇİN CİĞER YEMEDİ

Ciğerler tava ciğer ustaları tarafından pişirildikten sonra Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural ve Guinness yetkililerine ikram edildi. Kural, vejetaryen olduğu gerekçesiyle ciğerin tadına bakamadı.

PİŞİRİLEN CİĞER HAYIR KURUMLARINA BAĞIŞLANDI

Guinness Rekorları Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da dev tavanın başarıyla amacına ulaştığını belirtti. Tavanın rekorlar kitabına alınma çalışmaları için Edirne'de on günlük çalışma yapacaklarını aktaran Kural, pişirilen ciğerin hayır kurumlarına dağıtılacağını kaydetti.

İKRAM STANTLARINDA YOĞUNLUK YAŞANDI

Daha sonra dev tavada pişirilen ciğer vatandaşlara ikram edildi. Bazı ikram stantlarında dağıtım sırasında yoğunluk yaşandı.

Kaynak: haberinburada