2 SAPIK, ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURKEN YAKALANDI
Kocaeli'de, 2 sapık, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunurken yakalandı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın bodrum katında zihinsel engelli 17 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ENGELLİ KIZA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNURKEN YAKALANDILAR
Çayırova'da dün, binanın kömürlük olarak kullanılan bodrum katına bir genç kız ile birlikte giren kişileri gören bina sakinleri, şüphelenerek polise haber verdi. Binaya gelen polis, zihinsel engelli kıza cinsel istismarda bulunan E.K. ve M.Ö.'yü yakaladı.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen şüphelilerin ifadeleri alındı. E.K. suçunu itiraf ederken, engelli kızın isteği ile cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etti. E.K. ve M.Ö. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Bahçeli: Af Konusunda Geri Adımımız Düşünülemez
- Kadıköy'de 2 Grubun Bıçaklı Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı!
- Son Dakika! İçişleri Bakanı: Kandil Bizim İçin Artık Uzak Bir Hedef Değil
- 5 Çocuğunu Kaybeden Suriyeli Babanın Teşhis Etmeye Yüreği Dayanmadı
- Suriye'nin Kuzeyinde Amerikan-Fransız Askeri Üssünde Patlama Meydana Geldi
EKONOMİ HABERLERİ
- Yıllık İzin Kullanacaklar, Gidecekleri Mesafeye Göre Ek Yol İzni Alabilir
- Herkes Drone Ehliyetinin Peşine Düştü
- Mehmet Şimşek: Enflasyondaki Yükseliş Petrol Ve Kur Hareketlerinden Kaynaklanıyor
- Barcelona'yı Ali Koç Korkusu Sardı: Sponsorlukları Çekecek
- Dolar, Enflasyon Öncesinde Yüksek Seyrini Sürdürüyor
SPOR HABERLERİ
- Oruç Tutan Tunus Kalecisi Mouez Hassen, İki Hazırlık Maçında Da İftar Saatinde Sakatlandı
- Beşiktaş'ın Eski Golcüsü Aboubakar'ın Yakın Arkadaşı Kamerun'da Öldürüldü
- Abd'li Tenisçi Serena Williams, Fransa Açık'tan Çekildi
- Karşıyaka, Maçlarını Atatürk Stadında Oynama Kararı Aldı
- Antoine Griezmann, Atletico Madrid'de Kalmayı Tercih Etti
DÜNYA HABERLERİ
- Fuego Yanardağı Patlayınca Guatemala Cehennemi Yaşadı: 25 Ölü
- Hırsızlık İçin Elini Genç Kızın Göğsüne Elini Sokan Kadın Videoda Yakayı Ele Verdi
- Esad'tan Tarihe Geçecek Ziyaret! Kuzey Kore'de Başkan Kim İle Görüşecek
- İki Arkadaş Tren İstasyonunda Tartışmaya Başladı, Biri Diğerini Kalbinden Bıçakladı
- Abd'de Marul Kaynaklı Koli Basili Salgını Büyüyor: 5 Ölü
Bu Haberle İlgili Yorumlar