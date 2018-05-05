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2 Mayıs'ta kapı vizesi başladı, Türk vatandaşlar akın etti

2 MAYIS'TA KAPI VİZESİ BAŞLADI, TÜRK VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması başladı. 30 Eylül tarihinde son bulacak kapı vizesine Türk vatandaşları yoğun ilgi gösterdi.

Tarih : 05 Mayıs 2018, 00:40
Puan Ver : 2 Mayıs'ta Kapı Vizesi Başladı, Türk Vatandaşlar Akın Etti(9/10)5

Türkiye ile Yunanistan arasında kapı vizesi uygulaması 2 Mayıs tarihiyle başladı. 30 Eylül tarihinde son bulacak kapı vizesine Türk vatandaşlarının talepleri arttı.

ONLİNE İŞLEMLERLE KISA SÜREDE KAPI VİZESİ

Yunanistan'ın Rodos, Sakız, Simi, Mikonos,Kos ve Sisam adalarına 60 euro karşılığında dört gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, online işlemlerle kısa sürede kapı vizesini alıyor. Başvuru formu, banka hesabı, pasaport ve 60 euro ücret ödenerek Schengen Vizesi'nden daha kısa zamanda kapı vizesi alınıyor.

İLK GÜNDE 600 MÜRACAAT

Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul ,İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak müracaatta bulunanların sayısı ilk gün 600 olarak kaydedildi.

SCHENGEN VİZESİ'NDEN ÇOK BASİT, BİRKAÇ EVRAKLA HALLEDİLEBİLİYOR

Konuyla ilgili bilgi veren Operasyon Müdürü Sertaç Eraslan, "2 Mayıs itibarı ile kapı vizesi olayı başladı, 30 Eylül'e kadar sürecek. Bu kapı vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Rusya Federasyonu, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarını kapsamaktadır. 2 gündür yoğun bir talep var. Yaklaşık 150'den fazla dosya gönderdik karşı tarafa. Bu tabi Türk vatandaşlarımız içinde iyi oldu. Çünkü bütün schengen prosedürleri haricinde çok basit birkaç evrakla bize gönderip kapıda vize uygulamasını alabiliyorlar. Bu gerçekten Türk vatandaşları içinde çok büyük kolaylık" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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