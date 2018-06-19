Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ile Diyarbakır ve Şırnak kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

17-18 HAZİRAN'DA HAVA HAREKATLARI DÜZENLENDİ

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, 17-18 Haziran'da Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesi ile Diyarbakır'ın Hani ve Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine hava harekatları düzenlendi.

HEDEFLER İMHA EDİLDİ

Harekatlarda bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

26 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Hava harekatında silahlı 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: haberinburada