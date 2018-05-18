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2 Çocuk Annesi Kadın Girişimci, Arı Sütü Siparişlerine Yetişemiyor

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN GİRİŞİMCİ, ARI SÜTÜ SİPARİŞLERİNE YETİŞEMİYOR

Zonguldak'ta 2 çocuk annesi Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe ile 1 dönümlük arazide arı sütü üretiyor. Morcu, arı sütünü kilosu 5 bin liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

Tarih : 18 Mayıs 2018, 01:30
Puan Ver : 2 Çocuk Annesi Kadın Girişimci, Arı Sütü Siparişlerine Yetişemiyor(8/10)4

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Zeliha Morcu, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldığı hibe desteğiyle ürettiği arı sütünü, kilogramı 5 bin liradan Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiyor.

"GENÇ ÇİFTÇİ PROJESİ"NDEN 30 BİN LİRA HİBE ALDI

Yaklaşık 2 yıl önce eşinin önerisi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne giderek, "Genç Çiftçi Projesi"ne başvuran 37 yaşındaki Morcu, başvurusunun uygun görülmesi üzerine 30 bin lira hibe almaya hak kazandı.

1 DÖNÜMLÜK ARAZİDE 40 KOVAN İLE İŞE BAŞLADI

Aldığı destekle ilçeye bağlı Süleymanbeyler köyündeki evinin yakınında 1 dönümlük arazide 40 kovan ile arı sütü üreticiliğine başlayan Morcu, gün geçtikçe kovan sayısını arttırarak 75'e yükseltti.

SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLANIYOR

Kilogramı 5 bin liradan alıcı bulan arı sütünü Türkiye'nin dört bir yanına gönderen kadın girişimci, bu yıl 25 kilogram ürün çıkarmayı hedeflediği işinde, siparişleri yetiştirmekte zorlanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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