Arda, 16 Maçlık Cezadan Yırtmanın Formülünü Buldu
40'lık Drogba, Kaleciyi Orta Sahadan Avladı
Husumetli Olduğu Eniştesinin İş Yerini Taradı: 1 Ölü, 4 Yaralı
Fetö Davalarının Güvenliğini Sağlayan Komutana Fetö Gözaltısı
Mezara Ektiler: Rahmetli Karalahanayı Çok Severdi!
İstanbul'da Bir Hayırsever Sebze Ve Meyveyi Bedava Dağıttı
Cari Açık Mart'ta Beklentileri Aşarak 4,8 Milyar Dolar Oldu
İstanbul Üniversitesi'nde Para Karşılığında Not Yükseltme Skandalı!
Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Oğuzhan'la 4 Yıllık Yeni Sözleşme Yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Futbolcuları Kabul Etti
Yeni Baba Olan Özcan Deniz, Ailesi İçin Çekim Planını Baştan Yazdırdı
Erdoğan'ın Londra'da Katıldığı Yemekte Sürpriz İsim!
Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
Spiker Canlı Yayında Hüngür Hüngür Ağladı! Sosyal Medya Yıkıldı
Tarkan Eşinin Hamile Halini İlk Kez Paylaştı!
İmparator Yaylalar İçin 7 Yıl Sonra Yeniden Stüdyoya Girdi
Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!

2 çocuk annesi kadın, ekmek yerken öldü!

2 ÇOCUK ANNESİ KADIN, EKMEK YERKEN ÖLDÜ!

Adana'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi kadın, nefes almakta zorlanıp yere düştü. Yakınlarının hastaneye götürdüğü kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 20:50
Puan Ver : 2 Çocuk Annesi Kadın, Ekmek Yerken Öldü!(6/10)2

Adana'da yemek yerken boğazına ekmek parçası kaçan 2 çocuk annesi Kadriye Görür (54), yaşamını yitirdi.

YEMEK YERKEN EKMEK BOĞAZINA KAÇTI

Olay, Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadriye Görür yemek yediği sırada boğazına ekmek parçası kaçtı. Nefes almakta zorlanan Görür, yere düşüp başını yere çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Bu sırada evde bulunan yakınları Görür'ü hastaneye kaldırdı. Görür, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hastane yetkilileri ise kadının cenazesini kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 2  Çocuk  Annesi  Kadın  Ekmek  Yerken  Öldü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER