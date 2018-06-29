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2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor
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2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor

2 BİNDEN FAZLA ASILSIZ İHBARDA BULUNMAKTAN SUÇLU BULUNAN İSRAİLLİ GENÇ CEZASINI BEKLİYOR

İsrail ve başka bazı ülkelerde, yüzlerce Yahudi okulu, uçak, karakol, stadyum ve hastane için binlerce asılsız bomba ihbarında bulunduğu öne sürülen 19 yaşında genç mahkemeye çıktı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 12:00
Puan Ver : 2 Binden Fazla Asılsız İhbarda Bulunmaktan Suçlu Bulunan İsrailli Genç Cezasını Bekliyor(5/10)1

İsrail ve başka bazı ülkelerde 2 binden fazla asılsız bomba ihbarında bulunduğu öne sürülen 19 yaşında bir Amerikan vatandaşı İsrailli, mahkemede suçlu bulundu. Michael Ron David Kadar'ın cezasının ne zaman açıklanacağı henüz netleşmedi.

BİNALAR BOŞALTILDI, UÇAKLAR ACİL İNİŞ YAPTI

Duruşmada savcı Yoni Hadad, Kadar'ın İsrail, ABD, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ihbarları sonrasında birçok kez binaların boşaltıldığını, uçakların başka havalimanlarına acil iniş yapmak zorunda kaldığını ve güvenlik birimlerinin teyakkuza geçirildiğini söyledi.

BAŞKA SUÇLARDAN DA YARGILANDI

Savcı, "Kadar bu tehditleriyle paniğe neden oldu, birçok kişiyi korkuttu ve hayatlarını sekteye uğrattı" dedi.

Mart 2017'de İsrail ve Amerikan istihbaratının birlikte yürüttüğü bir operasyonla İsrail'in Aşkelon kentinde yakalanan Kadar'ın ayrıca haraç kesme, para aklama ve polise saldırı suçlarından da hüküm giyeceği açıklandı.

AİLESİ "AKLİ DENGESİ BOZUK" DİYOR

Kadar'ın asılsız ihbarlara 2015'te başladığı ancak 18 yaşına girdiği 2016'dan sonra işlediği öne sürülen suçlar için ceza alacağı belirtildi.

Şubat 2017'de Yahudi okullarına boba ihbarları yapılmış, Londra'daki Yahudi müzesi boşaltılmıştı. Kadar'ın Londra-New York seferi yapan İngiliz Havayolları uçaklarına da bomba ihbarı yaptığı öne sürüldü.

Ailesi ise Kadar'ın beyninde otizm ve başka zihinsel rahatsızlıklara yol açan bir tümör olduğu için cezai ehliyeti olmadığını savunuyordu.

SAVCI "SUÇLARININ FARKINDA" DEDİ

Ancak yargıç Zvi Gurfinkel sanığın işlediği suçlarının sonuçlarının farkında olduğunu belirterek bu savı reddetti.

American Adalet Bakanlığı da Şubat ayında Kadar'a nefret suçları ve diğer bazı suçlardan dava açmıştı. İddianamede, Kadar'ın Florida'daki Yahudi merkezleriyle İsrail'in Washington Büyükelçiliğine bomba ve silahlı saldırı ihbarlarında bulunduğu belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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