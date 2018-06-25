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19 Yıl Sonra İlk Kez 5 Parti Meclis'te

19 YIL SONRA İLK KEZ 5 PARTİ MECLİS'TE

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM'de grup kurabilecek. 5 partinin grup kurabildiği Meclis yapısı en son 1999 gerçekleşmişti.

Tarih : 25 Haziran 2018, 08:50
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24 Haziran kesin olmayan genel seçim sonuçlarına göre; AK Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 milletvekili ile Meclis'e girdi. Cumhur İttifakı 340, Millet İttifakı da 193 milletvekili çıkardı. Peki bu sayılar ne anlama geliyor? Millet İttifakı içerisinde yer alan Saadet Partisi ise ittifakın seçim barajını aşmasına rağmen hiç milletvekili çıkaramadı.

1999'DAN SONRA 5 PARTİLİ MECLİS

Resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti, CHP, MHP, HDP ve İYİ Parti TBMM'de grup kurabilecek sandalye sayılarını da aşmış oldu. 5 partinin grup kurabildiği Meclis yapısı en son 1999 genel seçimlerinde gerçekleşmişti. AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra AK Parti ile Meclis'e girebilen partiler CHP, MHP ve HDP olmuştu.

16 Nisan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Meclis'teki 550 milletvekili sayısı 600'e çıkmıştı. 600 milletvekili ile Meclis aritmetiği de değişti.

TOPLANTI YETER SAYISI: Meclis'in toplanabilmesi için üye tam sayısının en az 3 te 1'i gerekirken toplantı yeter sayısının en az 184 olması gerekiyordu. Yeni sistemde toplantı yeter sayısı 200'e çıkıyor.

KARAR YETER SAYISI: TBMM'de toplananların salt çoğunluğunun karar yönünde oy kullanması gerekir. Salt çoğunluk sayısı hiçbir zaman TBMM'nin dörtte birinin bir fazlasından az olmamalıdır. Buna göre, karar yeter sayısı, yeni sistemde 139'dan 151'e yükselecek.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ YETER SAYISI: Anayasa değişikliği için karar yeter sayısı eski sistemde Meclis üye tam sayısının 3'te 2'si olan 367 milletvekili sayısı yeni sistemde 400 olacak.

REFERANDUM KARARI: Anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi için 550 sandalyeli Meclis'te 330 oy yeterli oluyorken, yeni sistemde 360 oy gerekecek.

YÜCE DİVAN: TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun, yani en az 301 milletvekilinin vereceği önergeyle cumhurbaşkanı hakkında soruşturma açılması talep edilebilecek, üye tam sayısının beşte üçünün, yani 360 vekilin oyuyla soruşturma açılmasına karar verilecek ve soruşturma açılmasının ardından Yüce Divan'a sevk için ise üçte iki çoğunluk, yani 400 milletvekilinin desteği gerekiyor.

ERKEN SEÇİM KARARI: TBMM'nin erken seçim kararını ise beşte üç çoğunluk, bir başka deyişle üye tam sayısı 600'e yükseltilen Meclis'te 360 oyla alınabiliyor.

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Kaynak: haberinburada



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