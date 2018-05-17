19 MAYIS'TA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ DOKUZ DEAŞ'LI GÖZALTINA ALINDI
Terör örgütü DEAŞ'a Adana'da yapılan operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olan 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.
Adana'da DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 2'si Suriyeli, 9 kişi gözaltına alındı.
19 MAYIS'TA EYLEM YAPACAKLARDI
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde eylem hazırlığında olduğu öne sürülerin 2'si Suriyeli, 9 şüphelinin kent merkezindeki evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı. Asayiş ve Özel Harekat şubelerinin de destek verdiği operasyonda, demir kapılar koçbaşlarıyla kırılarak evlere girildi.
9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Kaynak: haberinburada
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