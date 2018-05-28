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18 Yaşındaki Genç, Okumak İçin Geldiği İlçenin Memleketi Olduğunu Öğrendi

18 YAŞINDAKİ GENÇ, OKUMAK İÇİN GELDİĞİ İLÇENİN MEMLEKETİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İstanbul'da doğup büyüyen ve kendisini İstanbul kökenli olarak bilen 18 yaşındaki Ozan Cinbaş, eğitim için geldiği Çemişgezek'in memleketi olduğunu öğrenince hayatının sürprizini yaşadı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 12:50
Puan Ver : 18 Yaşındaki Genç, Okumak İçin Geldiği İlçenin Memleketi Olduğunu Öğrendi(9/10)5

İstanbul'da doğup, büyüyen Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine eğitim için gelen Ozan Cinbaş, e-Devlet uygulamasında soy ağacına baktığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Cinbaş'ın, eğitim için geldiği Çemişgezek'in memleketi olduğu ortaya çıktı.

HAYATININ SÜRPRİZİNİ YAŞADI

Munzur Üniversitesine bağlı Çemişgezek Meslek Yüksek Okulu, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü öğrencisi olan Ozan Cinbaş (18), e-Devlet soy ağacı uygulamasına girince hayatının en büyük sürprizlerinden birini yaşadı.

OKUMAYA GİTTİĞİ İLÇENİN MEMLEKETİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

İstanbul Bahçelievler'de doğup büyüyen ve kendisini İstanbul kökenli olarak bilen 18 yaşındaki Ozan Cinbaş, İstanbul'un gürültülü ortamından sıkıldığını ailesine söyleyerek, sakin bir ilçeye gidip hem öğrencilik yapmayı hem de küçük bir ilçede hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Üniversite sınavına giren Ozan Cinbaş tercih kitapçığında ismini ilk kez duyduğu Çemişgezek Meslek Yüksek Okulunu tercih etti. İnternet görsel arama motorlarında Çemişgezek ilçesini inceleyen Cinbaş, burada okumaya karar verdi. Memleketini soranlara İstanbullu olduğunu söyleyen Cinbaş, daha sonra e-Devlet soy ağacı uygulamasına girince asıl memleketinin öğrenim için tesadüfen tercih ettiği Çemişgezek ilçesi olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

"GELİP GÖRDÜKTEN SONRA AŞIK OLDUM"

E-Devlet uygulamasının kendisine hayatındaki en önemli ve güzel sürprizlerinden birini yaşattığını söyleyen Ozan Cinbaş, "Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Daha doğrusu İstanbullu olduğumu zannediyordum. Hep İstanbul'da yaşadım ve İstanbul dışına pek çıkmadım. Babama sürekli bizim memleket neresi diye soruyordum. Babam hep rivayetlere dayanarak Sivaslı olabileceğimizi söylüyordu. İstanbul'un gürültülü hayatından çok sıkılıyordum. Trafiği, gürültüsü, yaşam stili olarak çok sıkıcı bulduğum için hep İstanbul dışında bir yerlerde yaşamak isterdim. Sürekli babama hiç değilse Ankara tarafından bir yerlere taşınalım gibisinden önerilerde bulunuyordum. Babam da bunun mümkün olmayacağını, İstanbul'da iş ortamlarının olduğunu söylüyordu. Bende YGS Sınavına girdim. Tercih kitapçığında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesini tercih ettim. Çemişgezek'e gelmeden önce internette gideceğim ilçenin fotoğraflarına baktım. Gerçekten doğa harikası bir ilçe olduğunu gördüm. Özelikle beni cezbeden yeri tarihi Derviş Hücreleri ve Tağar Köprüsü oldu. Gelip gördükten sonra Çemişgezek ilçesine adeta aşık oldum diyebilirim" diye konuştu.

"BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADIM"

E-devlet uygulamasında açılan soy ağacı uygulamasına girdiğini aktaran Cinbaş, "Yaptığım sorgulamada en üstte Çemişgezek çıktı. ve eğitim için tesadüfen geldiğim ilçenin memleketim olduğunu öğrendim. Büyük şaşkınlık yaşadım. Okumak için geldiğim yerin kendi memleketim çıkması çok mutluluk verici bir duygu.

Buraya geldiğimde arkadaşlarım nerelisin diye sorduklarında ben İstanbulluyum diyordum. E-devlet uygulamasında Çemişgezekli olduğumu görünce ilk olarak babamı aradım. Babam da çok şaşırdı. Sonra arkadaşlarıma söyledim. Şimdi artık gururla söylüyorum. Ben artık Çemişgezekliyim diye. Çemişgezekli olduğumu öğrenmeden öncede buranın halkıyla çok iyi anlaşıyordum. İnsanları çok sıcak kanlı. Buranın insanlarıyla hoş sohbetler ediyorduk. Kan kanı çeker derler ya, gerçekten doğruymuş. Çemişgezek'te akrabalarım var mı, yok mu onu ilerleyen süreçte soruşturup takip edeceğim. Kendi soyumu daha kapsamlı öğreneceğim" dedi.

İstanbul'daki çocukluk arkadaşlarına da seslenen Ozan Cinbaş, "İstanbul'daki arkadaşlarıma da buradan sesleniyorum. Artık sorduğunuzda ben İstanbullu değil, artık Çemişgezekliyim" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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