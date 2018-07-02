Basketbol Maçında İnanılmaz Kavga! Yumruklar Konuştu
İtalya Ekibi Foggia'ya 15 Puan Silme Cezası Verildi
Uçaktan 3 Saat Çıkarılmayan Yolcular, Kriz Geçirip Bayıldı
18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!
Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
Meksikalı Rafael Marquez, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Trabzonspor'un Serbest Bıraktığı N'doye, Eski Takımına Döndü
Ankara Cumhuriyet Savcılığına Atanan Erdoğan Bayraktar Kimdir?Nerelidir?
Ak Parti'nin Önemli İsmi, Ohal Tartışmalarına Nokta Koyup Tarih Verdi
Trabzonspor'la Galatasaray, Transferde Karşı Karşıya Geldi
Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Hsk, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı'nı Görevden Aldı
17 Kilo Uyuşturucu İle Yakalandı, Savunması Dudak Uçuklattı!
Erken Yerel Seçim Tartışmalarına Meclis Başkanı Noktayı Koydu
Atletico Madrid'den Ayrılan Yıldız, Katar Takımına Gidiyor
Borsa İstanbul'un İşgali Davasında Karar Verildi!
Kusursuz Penaltının Sırrı Çözüldü
Minik Eylül'ün Katilinin Önceki Suçu Mide Bulandırdı!
Korkutan Rapor: Suriyeli Sığınmacı Sayısı 2 Haftada 110 Bin Arttı

18 gündür aranan minik Leyla'dan acı haber geldi!

18 GÜNDÜR ARANAN MİNİK LEYLA'DAN ACI HABER GELDİ!

Son Dakika! Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 18:40
Puan Ver : 18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!(7/10)3

Ağrı'da 18 gün önce Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 18  Gündür  Aranan  Minik  Leyla  Dan  Acı  Haber  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER