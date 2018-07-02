18 GÜNDÜR ARANAN MİNİK LEYLA'DAN ACI HABER GELDİ!
Son Dakika! Ağrı'da, ailesiyle bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, köyde ölü bulundu.
Ağrı'da 18 gün önce Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi. Küçük Leyla dedesinin köyünde ölü bulundu.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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