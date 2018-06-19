18 BİN SAĞLIK PERSONELİNİN YERLEŞTİRME İŞLEMİ TAMAMLANDI! TIKLA, ÖĞREN
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı.
Sağlık Bakanlığı'nın açtığı 18 bin personel kadrosu için tercih işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 04-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirmişti. ÖSYM, Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı.
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TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Tercih sonuçları açıklandığı takdirde adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
Kaynak: haberinburada
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