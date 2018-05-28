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1774 Yılından Kalma Şarap Rekor Fiyata Satıldı
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1774 Yılından Kalma Şarap Rekor Fiyata Satıldı

1774 YILINDAN KALMA ŞARAP REKOR FİYATA SATILDI

Fransa'da Kral 16. Louis döneminde üretilen bir şişe şarap, yaklaşık 570 bin liraya satılarak rekor kırdı.

Tarih : 28 Mayıs 2018, 22:30
Puan Ver : 1774 Yılından Kalma Şarap Rekor Fiyata Satıldı(10/10)6

Fransa'da 1774 yılında üretilen bir şarap 103 bin 700 euro (570 bin 350 TL) ile rekor fiyata satıldı. Fransa'nın Jura bölgesine özgü sarı şarabı (vin jaune) Kral 16. Louis döneminde üretilmişti.

TOPLAM 3 ŞİŞEYDİ

Açık artırmada aynı şaraptan bir şişe 76 bin 250, bir diğer şişe de 73 bin 200 euroya satıldı.

87 santilitrelik şişelerde bulunan sarı şaraplar Anatoile Vercel tarafından üretilmişti.

DÜNYADAKİ EN ESKİ ŞARAPLAR

Jura bölgesinin şarap yapımıyla ünlü merkezi Abois'da, Vercel'in akrabalarının elinde bulunan şişelerin dünyadaki en eski şaraplardan olduğuna inanılıyor.

ESKİ REKOR 57 BİN EURO'YDU

Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Jura Encheres müzayede evinden Brigitte Fenaux, "Şarapların bu fiyata satılacağını tahmin etmiyordum. 2011'deki rekor 57 bin euroydu" diye konuştu.

AFP, 1994'te 24 şarap tadım uzmanından oluşan bir heyetin şaraba 10 üzerinden 9,4 puan verdiğini yazdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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