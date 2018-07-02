17 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI, SAVUNMASI DUDAK UÇUKLATTI!
Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. 2 evlilik yaptığı için para yetiştiremediğini söyleyerek kendini savundu.
Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. H.G.'nin, 2 kadınla evli olduğu ve ikisine birden para yetiremediği için uyuşturucu işine girdiğini söylediği öğrenildi.
TEM OTOYOLUNDA YAKALANDI
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM Otoyolunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İstanbul'a seyir halinde olan H.G.'nin kullandığı otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 17 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü, H.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emmniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
2 EVLİLİĞE PARA YETİŞMEMİŞ
H.G.'nin emniyetteki ifadesinde, "Diyarbakır'da öğrenci servis şoförlüğü yapıyordum ve 2 kadınla evliydim. İkisi için de ayrı ev tuttum ama bir süre sonra iki evin giderlerinden dolayı borç batağına girdim. Ağabeyimin işleri de kötü gidince ikimiz de battık. Bu yüzden uyuşturucu kuryeliğine başladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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