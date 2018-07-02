Basketbol Maçında İnanılmaz Kavga! Yumruklar Konuştu
İtalya Ekibi Foggia'ya 15 Puan Silme Cezası Verildi
Uçaktan 3 Saat Çıkarılmayan Yolcular, Kriz Geçirip Bayıldı
18 Gündür Aranan Minik Leyla'dan Acı Haber Geldi!
Devasa Şişme Oyuncak Sıcaktan Patladı, Küçük Kız Feci Şekilde Can Verdi
Meksikalı Rafael Marquez, Dünya Kupası Tarihine Geçti
Muharrem İnce, Ünlü Gazeteciye Açtı Ağzını Yumdu Gözünü!
Trabzonspor'un Serbest Bıraktığı N'doye, Eski Takımına Döndü
Ankara Cumhuriyet Savcılığına Atanan Erdoğan Bayraktar Kimdir?Nerelidir?
Ak Parti'nin Önemli İsmi, Ohal Tartışmalarına Nokta Koyup Tarih Verdi
Trabzonspor'la Galatasaray, Transferde Karşı Karşıya Geldi
Dünya Kupasında Brezilya, Meksika'yla Karşılaşıyor! Canlı Anlatım
Hsk, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı'nı Görevden Aldı
17 Kilo Uyuşturucu İle Yakalandı, Savunması Dudak Uçuklattı!
Erken Yerel Seçim Tartışmalarına Meclis Başkanı Noktayı Koydu
Atletico Madrid'den Ayrılan Yıldız, Katar Takımına Gidiyor
Borsa İstanbul'un İşgali Davasında Karar Verildi!
Kusursuz Penaltının Sırrı Çözüldü
Minik Eylül'ün Katilinin Önceki Suçu Mide Bulandırdı!
Korkutan Rapor: Suriyeli Sığınmacı Sayısı 2 Haftada 110 Bin Arttı

17 kilo uyuşturucu ile yakalandı, savunması dudak uçuklattı!

17 KİLO UYUŞTURUCU İLE YAKALANDI, SAVUNMASI DUDAK UÇUKLATTI!

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. 2 evlilik yaptığı için para yetiştiremediğini söyleyerek kendini savundu.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 17:00
Puan Ver : 17 Kilo Uyuşturucu İle Yakalandı, Savunması Dudak Uçuklattı!(7/10)3

Bolu'da, polis ekiplerinin operasyonunda öğrenci servis şoförlüğü yapan 33 yaşındaki H.G. 17 kilo esrar ile yakalandı. H.G.'nin, 2 kadınla evli olduğu ve ikisine birden para yetiremediği için uyuşturucu işine girdiğini söylediği öğrenildi.

TEM OTOYOLUNDA YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine TEM Otoyolunda çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, İstanbul'a seyir halinde olan H.G.'nin kullandığı otomobil durdurularak içerisinde arama yapıldı. Yapılan aramada, otomobilin çeşitli yerlerine gizlenmiş halde 17 kilo toz esrar ele geçirildi. Sürücü, H.G. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emmniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

2 EVLİLİĞE PARA YETİŞMEMİŞ

H.G.'nin emniyetteki ifadesinde, "Diyarbakır'da öğrenci servis şoförlüğü yapıyordum ve 2 kadınla evliydim. İkisi için de ayrı ev tuttum ama bir süre sonra iki evin giderlerinden dolayı borç batağına girdim. Ağabeyimin işleri de kötü gidince ikimiz de battık. Bu yüzden uyuşturucu kuryeliğine başladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.G. adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: 17  Kilo  Uyuşturucu  İle  Yakalandı  Savunması  Dudak  Uçuklattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER