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16 YAŞINDAKİ KIZ, ERKEKLERE ÇIPLAK POZLARINI GÖNDERİP HEDİYE ALDIRIYOR


16 yaşındaki kız, erkeklere çıplak pozlarını gönderip hediye aldırıyor
Tarih : 04 Temmuz 2018, 22:20
Puan Ver : 16 Yaşındaki Kız, Erkeklere Çıplak Pozlarını Gönderip Hediye Aldırıyor(5/10)1

16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama cinsellik içeren uygunsuz fotoğraflarını göndermekle suçlanıyor. Genç kızın, erkeklerle internet üzerinden bu tarz bir iletişim kurma ile ilgili geçmişi olduğu açıklandı.

ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ

Daha önce de bir kaç erkek ile internetten temas kuran ve kendisine hediyeler alınması için onlara çıplak fotoğraflarını gönderen genç kızın, bunu alışkanlık haline getirdiği açıklandı. Genç kız, yetkililer tarafından, bu davranışın onu önemli risklere maruz bıraktığı konusunda uyarıldı.

TUTUKLANDILAR

Cuma günü ortadan kaybolan ve ailesinin Pazar gününe kadar kaybolduğunu polise bildirmediği genç kız, fotoğraflarını gönderdiği Acheron Lunais Stray isimli adamla birlikte Jacksonville'deki bir motelde tutuklandı.

Acheron Lunais Stray isimli adam, reşit olmayan çocukla cinsel istismar suçundan dolayı yargılanacak. İkili, kefaletle serbest bırakıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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