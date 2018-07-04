16 YAŞINDAKİ KIZ, ERKEKLERE ÇIPLAK POZLARINI GÖNDERİP HEDİYE ALDIRIYOR
16 yaşındaki kız çocuğu, 34 yaşındaki adama cinsellik içeren uygunsuz fotoğraflarını göndermekle suçlanıyor. Genç kızın, erkeklerle internet üzerinden bu tarz bir iletişim kurma ile ilgili geçmişi olduğu açıklandı.
ALIŞKANLIK HALİNE GETİRMİŞ
Daha önce de bir kaç erkek ile internetten temas kuran ve kendisine hediyeler alınması için onlara çıplak fotoğraflarını gönderen genç kızın, bunu alışkanlık haline getirdiği açıklandı. Genç kız, yetkililer tarafından, bu davranışın onu önemli risklere maruz bıraktığı konusunda uyarıldı.
TUTUKLANDILAR
Cuma günü ortadan kaybolan ve ailesinin Pazar gününe kadar kaybolduğunu polise bildirmediği genç kız, fotoğraflarını gönderdiği Acheron Lunais Stray isimli adamla birlikte Jacksonville'deki bir motelde tutuklandı.
Acheron Lunais Stray isimli adam, reşit olmayan çocukla cinsel istismar suçundan dolayı yargılanacak. İkili, kefaletle serbest bırakıldı.
Kaynak: haberinburada
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