Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 15 yıldır su içemediğini ve içmeye çalıştığında hastanelik olduğunu ileri süren vatandaşın sorununun psikolojik olduğu tespit edildi.

15 YILDIR SU İÇERKEN HER DEFASINDA HASTANELİK OLUYORDU

Beytüşşebap ilçesine bağlı Beşağaç köyünde ikamet eden Hamit Acer, 15 yıldır su içemediğini, içince rahatsızlanıp, hastanelik olduğunu iddia etti.

Su içmeye çalıştığında, kustuğunu ve bayıldığını ileri süren Acer, durumunun geçtiğimiz günlerde Şırnak İl Sağlık Müdürlüğünce araçla evinden alınarak, getirildiği Devlet Hastanesinde muayene edildi.

TEDAVİSİ YAPILAN YAŞLI ADAMIN SORUNU PSİKOLOJİK ÇIKTI

Tahlilleri yapılan Acer'in sorununun psikolojik olduğu tespit edildi. Şırnak Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Erdal Eren, 63 yaşındaki Hamit Acer'in Uzman Psikiyatr Almila İkra Akgül ve Dahiliye Uzmanı Dr. Büşra Tüven tarafından muayene edildiğini belirterek, "Hastanın genel tetkiklerinde ve muayenesinde patolojik bir bulguya rastlanamadı.

"SU İHTİYACINI ÇAY İÇEREK ALIYORMUŞ"

Yani hastalık bir durum söz konusu değil ancak su içmeme alışkanlığına yönelik psikiyatri hekimlerince su içme alışkanlığı kazandırılması için terapi yapılması planlandı. Aslında hasta mevcut durumda su ihtiyacını çay içerek ile alıyormuş. Su içtiğinde şikayetlerin olduğunu ifade ediyordu. Buna yönelik psikiyatrik destek önerdi doktorlarımız. Psikiyatri ile terapi tedavisi alacak" dedi.

Kaynak: haberinburada