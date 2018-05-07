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1,5 yaşındaki bebek 4.kattan düşerek can verdi

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK 4.KATTAN DÜŞEREK CAN VERDİ

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.

Tarih : 07 Mayıs 2018, 10:00
Puan Ver : 1,5 Yaşındaki Bebek 4.Kattan Düşerek Can Verdi(7/10)4


Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki balkondan düşen 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.



4.KATTAN ZEMİNE DÜŞTÜ



Gölcük, Şehitler Mahallesi 403 Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda Bilal Kanpara'nın ikiz çocuklarından biri olan 1,5 yaşındaki Hasan Kanpara, bulunduğu odanın penceresinden balkona çıktı. Bir süre balkonda kalan minik Kanpara, balkon korkuluklarından sarktığı sırada 4. kattan zemine düşerek yaralandı.



1.5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ



Olayı fark eden ailenin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan minik Kanpara'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



POLİS İNCELEME BAŞLATTI



1,5 yaşındaki Hasan Kanpara'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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